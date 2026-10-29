Чоловік місяцями шукав золото в річках, щоб створити обручку для своєї дівчини

Джек Вулкані з Віт-Рідж, штат Колорадо місяцями промивав золото в кількох річках Колорадо, щоб створити унікальну обручку для своєї давньої дівчини Джоанни.

Коли Джек, задумався про те, щоб освідчитися своїй дівчині Джоан, у нього виникла дуже цікава ідея: промити золото, щоб зібрати достатньо крихітних шматочків дорогоцінного металу і власноруч зробити обручку, пише 9News.

Американець зібрав золото в річках Колорадо Meta description

"Я просто сів, довго і наполегливо думав про це, і врешті-решт мені в голову просто спала думка: "А що, якби я сам зробив цю обручку?" І я просто подумав, знаєте, ідеально", — сказав Джек в інтерв’ю.

Після цього він місяцями промивав золото в кількох річках Колорадо. Спочатку його проєкт здавався складним. Але він був рішуче налаштований. Зрештою, йому таки вдалося зібрати достатньо золота. Він відніс його ювеліру Заку Аллену і запитав, чи може той відлити з цього металу обручку.

Видео дня

Ювелір погодився: знайшов форму та розплавив золото, щоб створити каблучку для Джека, який був у захваті від результату.

Коли обручка була готова, Джек взяв Джоанн у похід і показав їй відеозапис, де він видобуває золото вздовж річки.

Джоан розповіла ЗМІ, що спочатку була спантеличена.

"Я просто дивлюся це відео, де він промиває золото, і думаю: "Це мило, але я не знаю, чому ми робимо це саме зараз. А потім на середині відео я зрозуміла: "О, це процес створення обручки, і я просто почала плакати. Я трохи втратила свідомість, але це був справді особливий момент", — сказала дівчина.

Для Джоанни цей жест її нареченого означав, що вона "з правильним хлопцем".

Натомість Джек розповів, що у нього залишилося достатньо золота, щоб зробити і собі обручку.

Нагадаємо, що російська олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва з'явилася на публіці. На безіменному пальці лівої руки фаворитки Путіна помітна золота обручка.

Також жінка розповіла, що її наречений поставив на кін у покер сімейну діамантову каблучку, яка передавалася в її родині з покоління в покоління.

За її словами, чоловік спочатку приховував правду, а потім зізнався, що кілька місяців тому програв прикрасу і повернув її тільки після довгих ігор.