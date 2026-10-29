Спор продолжительностью 200 лет: соседи до сих пор не могут поделить земельный участок

Недавно китайский суд рассмотрел земельный спор между соседями, которые спорят по одному и тому же вопросу уже два столетия и на протяжении нескольких поколений.

Эта история потрясла пользователей социальных сетей, пишет South China Morning Post.

Суд в районе Яньта города Сиань провинции Шэньси, расположенной на северо-западе Китая, вновь рассмотрел дело о земельной границе между двумя соседними семьями по фамилиям Ду и Чжан.

В течение последних двух десятилетий соседи неоднократно оспаривали границы земельного участка.

Когда супруги Ду попытались отремонтировать кухню и возвести стену, Чжаны неоднократно возражали, ссылаясь на опасения по поводу освещения и водоотвода. Этот спор привёл к частым словесным и физическим столкновениям.

Полиция и сельский комитет десятки раз пытались выступить посредниками, но проблема оставалась нерешенной.

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Во время одного из заседаний Чжаны представили доказательство, которое поразило всех: земельный акт, датированный 46-м годом правления императора Цяньлуна (1735–1796 гг.), времен династии Цин (1644–1912 гг.).

В Китае обнаружили земельный акт XVIII века Фото: Скриншот

На пожелтевшем, порванном листе был хорошо сохранившийся рукописный почерк, который читался отчетливо. Чжан сказал, что это было соглашение между семьями, устанавливающее границу между их домами, обозначенную деревом хурмы во внутреннем дворе.

Чжаны также считают, что это соглашение должны признавать будущие поколения.

После этого власти поняли, что спор между соседями длится уже более 200 лет.

На протяжении последних двух столетий представители этого поколения семей не раз вели судебные тяжбы через границу, в частности, вскоре после основания Китайской Народной Республики в 1949 году.

Однако в то время суд не определил границу между двумя домохозяйствами исключительно на основании акта 1781 года.

Вместо этого в нём был использован стих из другого документа династии Цин, а именно из письма политика и учёного Чжан Ина, который призывал свою семью пойти на уступки в земельном споре с соседом.

После получения письма семья Чжана была тронута и добровольно отодвинула стену на 0,91 метра. Их сосед последовал их примеру и также отодвинул стену на 0,91 метра.

Затем две стены образовали переулок шириной два метра, который сейчас является туристической достопримечательностью в Тунчэне, расположенном в провинции Аньхой в центральном Китае.

Власти также неоднократно проводили замеры в домах, чтобы разработать план реконструкции, который устроил бы обе семьи.

В конце концов, Ду успешно отремонтировали свою кухню, а Чжаны смирились с результатом.

"Любовь не может длиться 200 лет, но судебные иски — могут", — пишет один из пользователей сети.

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