Суперечка тривалістю 200 років: сусіди досі не можуть поділити земельну ділянку

Нещодавно китайський суд розглянув земельну суперечку між сусідами, які борються з одного й того ж питання вже два століття та протягом кількох поколінь.

Ця історія приголомшила користувачів соціальних мереж, пише South China Morning Post.

Суд у районі Яньта міста Сіань провінції Шеньсі, що на північному заході Китаю, знову розглядав справу щодо земельного кордону між двома сусідніми родинами на прізвища Ду та Чжан.

Протягом останніх двох десятиліть сусіди неодноразово оскаржували кордони земельної ділянки.

Коли подружжя Ду спробувало відремонтувати кухню та звести стіну, Чжани неодноразово заперечували, посилаючись на занепокоєння щодо освітлення та водовідведення. Ця суперечка призвела до частих словесних та фізичних сутичок.

Поліція та сільський комітет десятки разів намагалися стати посередниками, але проблема залишалася невирішеною.

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Під час одного із засідання Чжани надали доказ, який вразив усіх: земельний акт, що датується 46-м роком правління імператора Цяньлуна (1735–1796 років), часів династії Цін (1644–1912 років).

У Китаї знайшли земельний акт XVIII століття Фото: Скриншот

На пожовклому, порваному аркуші добре збережений рукописний почерк був, що чітко читабельним. Чжан сказав, що це була угода між родинами, яка встановила межу між їхніми будинками, позначену деревом хурми у внутрішньому дворі.

Чжани також вважають, що угоду повинні визнавати майбутні покоління.

Після цього влада зрозуміла, що суперечка між сусідами триває вже понад 200 років.

Протягом останніх двох століть представники покоління родин неодноразово судилися через кордон, зокрема, невдовзі після заснування Китайської Народної Республіки в 1949 році.

Але тоді суд не визначив межу між двома домогосподарствами виключно на основі акта 1781 року.

Натомість у ньому було використано вірш з іншого документа династії Цін, зокрема, листа політика та вченого Чжан Інга, який закликав свою родину поступитися у земельній суперечці із сусідом.

Після листа родина Чжана була зворушена і добровільно відсунула стіну на 0,91 метра. Їхній сусід наслідував їхній приклад і також відсунувши стіну на 0,91 метра.

Потім дві стіни утворили провулок шириною два метри, який зараз є туристичною пам'яткою в Тунчені, що в провінції Аньхой у центральному Китаї.

Влада також провела неодноразові виміри в будинках, щоб розробити план реконструкції, який би задовольнив обидві родини.

Зрештою, Ду успішно відремонтували свою кухню, а Чжани мирно прийняли результат.

"Кохання не може тривати 200 років, але судові позови можуть", — пише один із користувачів мережі.

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