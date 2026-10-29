Впервые за 492-летнюю историю Англиканской церкви: 900-летний собор могут закрыть из-за долга

Двери исторического собора Саутвелл-Минстер в Ноттингемшире, построенного в 1108 году, могут закрыться навсегда, поскольку через несколько месяцев у него закончатся деньги.

Закрытие собора может произойти впервые за 492-летнюю историю Англиканской церкви, поскольку у них просто не хватает средств на содержание наружного освещения, пишет The Times.

В настоящее время требуется колоссальная сумма — примерно 27 миллионов долларов — для покрытия убытков, накопившихся за долгие годы.

Собор Саутвелл-Минстер в Ноттингемшире имеет огромный долг. Денег не хватает даже на финансирование своей повседневной деятельности в следующем году.

Его декан, преподобный доктор Стивен Эванс, предупредил, что собор, возможно, придётся закрыть, если "что-то существенно не изменится".

"С крыши собора вода падает на прихожан каждый раз, когда идет дождь. Нам пришлось отключить большую часть освещения вокруг собора, а это означает, что наши дорожки теперь не освещаются ночью, поэтому они становятся опасными", — рассказал декан.

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Например, администрации собора придётся потратить почти 27 тысяч долларов на этой неделе, чтобы срубить одно дерево, но и другие деревья по всей территории также потребуют ухода.

"Просто обеспечить безопасность поместья — это огромная задача. Примерно две недели назад я встретился с общиной и объяснил, что ситуация довольно мрачная, и если что-то существенно не изменится, то в 2027 году у нас закончатся деньги", — рассказал декан.

Собор Саутвелл-Минстер в Ноттингемшире могут закрыть Фото: Скриншот

Однако финансовая ситуация оставалась нестабильной уже более десяти лет. Предыдущий декан ещё в 2012 году говорил о дефиците средств.

Доктор Эванс признался, что, хотя он и знал о финансовой ситуации, когда приступил к работе, он не осознавал масштабов проблемы.

Собор Саутвелл-Минстер в Ноттингемшире был построен во времена правления Генриха I и пережил гражданскую войну 1646 года, вспышку чумы 1471 года в Саутвелле, унесшую жизни от 10 до 15 % населения.

Этот памятник включен в список архитектурных памятников и считается одной из наиболее хорошо сохранившихся загадок британской архитектуры.

Он наиболее известен благодаря своим уникальным каменным резьбам под названием "Листья Саутвелла", изображающим животных, растения и зеленых человечков.

Если у собора закончатся деньги, это станет первым случаем в истории англиканской церкви, когда собор придется закрыть из-за нехватки средств.

Напомним, что национальный собор Румынии (Собор Национального Спасения), строительство которого длилось 15 лет, открыл свои двери в центре Бухареста. Даже спустя неделю очередь из желающих попасть внутрь тянется на пять часов.

Кроме того, архиепископ Парижа Лоран Ульрих возглавил рождественскую мессу в соборе Нотр-Дам де Пари, который 15 апреля 2019 года едва не был уничтожен пожаром.