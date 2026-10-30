Огромная белая акула решила "поиграть" в океане с серферами: видео с хищником стало вирусным

В США на побережье Калифорнии произошел необычный случай. Огромная белая акула из глубин океана заплыла на мелководье, где находились серферы.

Подплыв близко к мужчине на доске, она обрызгала серферов своим хвостом, а затем вернулась в океан. Хищницу, рыскавшую в море у пляжа Писмо, заметил оператор дрона Дэвид Стайнер, который опубликовал видео в сети.

Акула в океане

"Бесспорно, это самая яркая встреча с акулой в чистой воде, которую я когда-либо снимал. Эта акула брызнула Джоэлу в лицо", — написал автор видео об инциденте, произошедшем 28 октября.

На опубликованном видео видно, как огромная белая акула плывет по мелководью к бородатому мужчине на доске, пока рядом гребёт другой серфер. На мгновение кажется, что акула направляется прямо на мужчину. Но она внезапно разворачивается, обрызгивая его хвостом. А затем мчится обратно в океан, пока серферы продолжают свои развлечения.

Видео дня

В комментариях под видео пользователи социальной сети предположили, что хищник решил поразвлечься с людьми, а потом просто уплыл. А также отметили смелость серферов, которые не испугались акулы.

В последнее время в США участились тревожные случаи, когда акул замечают вдоль побережья Калифорнии.

Известно, что большие белые акулы встречаются от Аляски до Мексики вдоль побережья Тихого океана.

По данным Калифорнийского департамента рыбного хозяйства и дикой природы, с 1950 года в штате было зарегистрировано около 250 случаев нападений акул на людей.

Напомним, что жительница Калифорнии Эрин Кинг была в шоке, когда большая белая акула выпрыгнула прямо из океана прямо у неё на глазах.

Кроме того, в Сеуле большая акула размером около 3,5 м уже почти две недели плавает в искусственном канале порта Пусан. Она стала местной знаменитостью и привлекла внимание более 600 000 посетителей. 3,5-метровую акулу впервые заметили в узком водном проходе.