Величезна біла акула вирішила "пограти" в океані із серферами: відео з хижаком стало вірусним

У США на узбережжі Каліфорнії стався незвичний випадок. Величезна біла акула з глибин океану запливла на мілководдя, де перебували серфери.

Підпливши близько до чоловіка на дошці, вона забризкала серферів своїм хвостом, а потім повернулася в океан. Хижака, що нишпорив у морі біля пляжу Пізмо, помітив оператор дрону Девід Стайнер, який опублікував відео у мережі.

Акула в океані

"Безперечно, це найяскравіша зустріч з акулою у чистій воді, яку я коли-небудь фіксував. Ця акула бризнула Джоелу в обличчя", — написав автор відео про інцидент, який трапився 28 жовтня.

На опублікованому відео видно, як величезна біла акула пливе мілководдям до бородатого чоловіка на своїй дошці, поки поруч веслує інший серфер. На мить здається, що акула прямує прямо на чоловіка. Але воно раптово повертається, забризкуючи його хвостом. А потім мчить назад в океан, поки серфери продовжують свої розваги.

Видео дня

У коментарях під відео користувачі соціальної мережі припустили, що хижак вирішив погратися з людьми, а потім просто втік. А також відзначили сміливість серферів, які не злякалися акули.

Останнім часом у США зросла кількість тривожних випадків, де акул помічають уздовж узбережжя Каліфорнії.

Відомо, що великі білі акули зустрічаються від Аляски до Мексики вздовж узбережжя Тихого океану.

За даними Каліфорнійського департаменту риби та дикої природи, з 1950 року в штаті було зареєстровано близько 250 нападів акул на людей.

Нагадаємо, що жінка в Каліфорнії Ерін Кінг була шокована, коли велика біла акула вискочила прямо з океану перед її очима.

Також у Сеулі велика акула розміром близько 3,5 м вже майже два тижні плаває в штучному каналі порту Пусан. Вона стала місцевою знаменитістю та привернула увагу понад 600 000 відвідувачів. 3,5-метрову акулу вперше помітили у вузькому водному шляху.