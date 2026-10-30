Пенсионер на параплане запутался в проводах и оставил без света тысячи людей (видео)

В австрийской федеральной земле Штирия 73-летний парапланерист из Германии застрял на высоковольтной линии электропередачи, из-за чего несколько сотен домов остались без света.

Инцидент произошел накануне вечером, 29 октября, в населенном пункте Пруггерн (округ Лицен), пишет BILD.

Когда поступил вызов о необходимости спасения человека, уже стемнело. Недалеко от теннисных кортов в Пруггерне ​​спасатели обнаружили пилота параплана, который запутался в высоковольтной линии напряжением 30 кВ.

Для проведения спасательной операции потребовалось временно отключить подачу электроэнергии.

Из-за того, что после дождя грунт размок, тяжелая спасательная техника не смогла подъехать к месту происшествия. Однако, как сообщили в руководстве спасательной операцией, мужчину удалось снять с помощью автовышки — это было сделано "в течение 20 минут после отключения и заземления линии электропередачи".

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По данным полиции, пострадавший — пенсионер из Германии — все это время находился в сознании и мог общаться. Пилота доставили в больницу города Шладминг. Характер и степень тяжести полученных им травм пока не уточняются.

В долине Эннсталь из-за этого инцидента примерно на час было прервано электроснабжение на обширной территории.

По информации пожарной службы, к пострадавшей трансформаторной подстанции были подключены три четверти всех домохозяйств в общине Пруггерн, а также дома вплоть до населенного пункта Айх.

После завершения спасательной операции электричество абонентам вернули.

Напомним, фермер на юго-западе Китая, использовавший дрон для перевозки свиней на убой, столкнулся с тем, что животное застряло в воздухе, а его деревня осталась без электричества на 10 часов.

Также сообщалось, что в Китае парапланерист зацепился за строительный кран.