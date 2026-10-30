Пенсіонер на параплані заплутався у дротах і залишив без світла тисячі людей (відео)

У австрійській федеральній землі Штирія 73-річний парапланерист із Німеччини застряг на високовольтній лінії електропередачі, через що кілька сотень будинків залишилися без світла.

Інцидент стався ввечері напередодні, 29 жовтня, у населеному пункті Пруггерн (округ Ліцен), пише BILD.

Коли надійшов виклик про необхідність рятування людини, вже стемніло. Неподалік від тенісних кортів у Пруггерні рятувальники виявили пілота параплана, який заплутався у високовольтній лінії напругою 30 кВ.

Для проведення рятувальної операції довелося тимчасово відключити електропостачання.

Через те, що після дощу ґрунт розмокнув, важка рятувальна техніка не змогла під’їхати до місця події. Однак, як повідомили в керівництві рятувальної операції, чоловіка вдалося витягнути за допомогою автовишки — це було зроблено "протягом 20 хвилин після відключення та заземлення лінії електропередачі".

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За даними поліції, потерпілий — пенсіонер із Німеччини — весь цей час перебував у свідомості й міг спілкуватися. Пілота доставили до лікарні міста Шладмінг. Характер і ступінь тяжкості отриманих ним травм поки що не уточнюються.

У долині Еннсталь через цей інцидент приблизно на годину було перервано електропостачання на великій території.

За інформацією пожежної служби, до пошкодженої трансформаторної підстанції були підключені три чверті всіх домогосподарств у громаді Пруггерн, а також будинки аж до населеного пункту Айх.

Після завершення рятувальної операції абонентам відновили електропостачання.

Нагадаємо, фермер на південному заході Китаю, який використовував дрон для перевезення свиней на забій, зіткнувся з тим, що тварина застрягла в повітрі, а його село залишилося без електрики на 10 годин.

Також повідомлялося, що в Китаї парапланерист зачепився за будівельний кран.