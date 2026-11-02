Потертую банкноту $20 продали за сумасшедшие деньги: она была частью выкупа за пассажиров самолета

В США с молотка продали старую потрепанную банкноту номиналом 20 долларов. Именно она когда-то была частью выкупа за освобождение пассажиров захваченного самолета.

Этот уникальный лот был связан с известным криминальным делом в США. Поэтому в ходе аукциона Heritage Auctions стоимость купюры с историей выросла до 134 200 долларов, сообщает пресс-служба.

Ведь эти деньги входили в сумму выкупа, полученную похитителем пассажирского самолета Д. Б. Купером более полувека назад.

Как сообщили организаторы, выставленный на продажу экземпляр имел ширину примерно 11,4 сантиметра и высоту 3,8 сантиметра.

Представители аукционного дома предположили, что это, вероятно, самый крупный фрагмент монеты из известного дела, который им приходилось продавать.

Речь идет об истории, когда в ноябре 1971 года человек по имени Ди Би Купер захватил самолёт авиакомпании Northwest Orient Airlines, следовавший из Портленда в Сиэтл.

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Предполагаемый облик Ди Би Купера Фото: Скриншот

Тогда он заявил стюардессе, что у него бомба, и потребовал выкуп в размере 200 тысяч долларов. После того как самолёт приземлился в Сиэтле, Купер отпустил пассажиров, получил деньги и четыре парашюта, а затем заставил экипаж снова подняться в воздух.

Во время полета Купер выпрыгнул из самолета, и с тех пор о нем ничего не было известно. В 1980 году произошёл новый эпизод этой истории, когда мальчик, гулявший у реки Колумбия в штате Вашингтон, нашёл на берегу несколько пачек двадцатидолларовых купюр.

Банкноты были повреждены под воздействием природных условий. После этого ФБР проверило серийные номера и подтвердило, что деньги соответствуют банкнотам из выкупной суммы, выплаченной похитителю.

Выставленная на аукцион купюра номиналом 20 долларов сохранила все серийные номера, портрет президента Эндрю Джексона, печати Министерства финансов США и Федерального резервного округа, а также подпись министра финансов Дэвида Кеннеди.

Напомним, что студент подошел к банкомату в США и снял 20 долларов. Но затем банкнота с наклейкой в виде банана принесла баснословные деньги, ведь стала самой дорогой в мире среди бракованных купюр.

Кроме того, Джей Херрин из штата Алабама (США), решивший снять 60 долларов, был потрясён, когда обнаружил, что случайно пополнил свою коллекцию редких банкнот.