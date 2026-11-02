Пошарпану банкноту $20 продали за шалені гроші: вона була частиною викупу за пасажирів літака

У США продали з молотка стару пошарпану банкноту номіналом $20. Саме вона колись була частиною викупу за звільнення пасажирів захопленого літака.

Унікальний лот був пов'язаний з відомою кримінальною історією США. Тож під час аукціону Heritage Auctions вартість купюри з історією зросла до $134 200, повідомляє пресслужба.

Адже гроші входили до суми викупу, отриманої викрадачем пасажирського літака D.B. Cooper понад пів століття тому.

Як повідомляли організатори, виставлений на продаж екземпляр мав приблизно 11,4 сантиметра завширшки та 3,8 сантиметра заввишки.

Представники аукціонного дому припустили, що це ймовірно найбільший фрагмент грошей із відомої справи, який їм доводилося продавати.

Мова йде про історію, коли у листопаді 1971 року чоловік, на ім'я Ді Бі Купер захопив літак Northwest Orient Airlines, що прямував із Портленда до Сіетла.

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Ймовірний вигляд Ді Бі Купера Фото: Скриншот

Тоді він заявив бортпровідниці, що має бомбу та зажадав $200 тисяч викупу. Після того, як літак приземлився в Сіетлі Купер відпустив пасажирів, отримав гроші та чотири парашути, а потім змусив екіпаж знову піднятися в повітря.

Під час польоту Купер вистрибнув із літака і з того часу про нього нічого не було відомо. У 1980 році стався новий епізод цієї історії, коли хлопчик, який гуляв біля річки Колумбія у штаті Вашингтон, знайшов на березі кілька пачок двадцятидоларових купюр.

Банкноти були пошкоджені через вплив природних умов. Після чого ФБР перевірило серійні номери та підтвердило, що гроші відповідають банкнотам із виплаченого викрадачеві викупу.

Виставлена на торги купюра $20 зберегла усі серійні номери, портрет президента Ендрю Джексона, печатки Міністерства фінансів США та Федерального резервного округу, а також підпис міністра фінансів Девіда Кеннеді.

Нагадаємо, що студент прийшов до банкомата у США та зняв 20 доларів. Але потім банкнота з наліпкою від банана принесла шалені гроші, адже стала найдорожчою у світі серед бракованих грошей.

Також Джей Херрін зі штату Алабама (США), який вирішив зняти 60 доларів, був приголомшений, коли виявив, що випадково поповнив свою колекцію рідкісних банкнот.