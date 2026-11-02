"Жена едет на машине": премьер-министр Словакии оказался в центре скандала из-за отдыха с любовницей

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо оказался в эпицентре скандала после частной поездки в Хорватию, состоявшейся сразу же после официального визита в Прагу. Оппозиция и пользователи социальных сетей раскритиковали его за использование частного самолета и отдых в компании женщины, которую считают его любовницей — Катарины Салаевой.

После насыщенной программы в Праге — которая включала встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, открытие символической скульптуры, посвященной чешско-словацкой дружбе, а также кофе с бывшим президентом Милошем Земаном и актрисой Иржиной Богдаловой — внимание общественности мгновенно переключилось на личную жизнь словацкого премьера. В Хорватию Фицо отправился на частном самолете в сопровождении Катарины Салаевой, пишет Extra.cz.

Депутат парламента Алойз Глина рассказал о подробностях этой поездки в Facebook, опубликовав фотографии из аэропорта и резко раскритиковав роскошный образ жизни главы правительства.

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"Я налетал миллионы миль, но ни разу не покупал билет в бизнес-класс. А тем временем „главный коммунист“ летит на частном самолете на длинные выходные", — написал Глина.

Роберт Фицо вылетел в Хорватию на частном самолете Фото: Facebook

Реакция в соцсетях и волна мемов

Пост депутата вызвал настоящую бурю ироничных и острых комментариев.

"Беда не в том, что он уехал, а в том, что он вернётся", — пошутил один из пользователей.

"Традиционная словацкая семья", — иронично заметил другой, намекая на консервативную риторику политика.

"А его жена едет на машине?" и "Разве у Светланы волосы не светлее?" — спрашивали комментаторы, имея в виду жену премьер-министра, Светлану Фицову.

Сатирические ресурсы также с удовольствием присоединились к насмешкам. Популярная словацкая страница в Facebook "Zomri" опубликовала мем с подписью: "Традиционная словацкая семья: жена готовит, любовница ест".

Другое сатирическое сообщество, Vivat Slovakia, обратил внимание на контраст между роскошным отдыхом премьер-министра и реальностью, с которой сталкиваются рядовые граждане, вынужденные жить на низкие зарплаты и при высоких ценах на топливо.

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