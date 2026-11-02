"Дружина їде машиною": прем'єр-міністр Словаччини втрапив у скандал через відпочинок з коханкою
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо опинився в епіцентрі скандалу після приватної поїздки до Хорватії, здійсненої одразу ж після офіційного візиту до Праги. Опозиція та користувачі соціальних мереж розкритикували його за використання приватного літака та відпочинок у компанії жінки, яку вважають його коханкою — Катаріни Салаєвої.
Після насиченої програми в Празі — яка включала зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем, відкриття символічної скульптури, присвяченої чесько-словацькій дружбі, а також каву з колишнім президентом Мілошем Земаном та акторкою Їржиною Богдаловою — увага громадськості миттєво переключилася на приватне життя словацького прем’єра. До Хорватії Фіцо вирушив приватним літаком у супроводі Катаріни Салаєвої, пише Extra.cz.
Депутат парламенту Алойз Гліна оприлюднив подробиці цієї подорожі у Facebook, опублікувавши фотографії з аеропорту та різко розкритикувавши розкішний спосіб життя глави уряду.
"Я налітав мільйони миль, але жодного разу не купував квиток у бізнес-клас. Тим часом "головний комуніст" летить приватним літаком на довгі вихідні", — написав Гліна.
Реакція в соцмережах і хвиля мемів
Допис депутата викликав справжню бурю іронічних і гострих коментарів.
"Біда не в тому, що він поїхав, а в тому, що він повернеться", — пожартував один із користувачів.
"Традиційна словацька сім’я", — іронічно зауважив інший, натякаючи на консервативну риторику політика.
"А його дружина їде машиною?" та "Хіба у Світлани не світліше волосся?" — запитували коментатори, маючи на увазі дружину прем’єр-міністра, Світлану Фіцову.
Сатиричні ресурси також охоче долучилися до глузувань. Популярна словацька сторінка у Facebook Zomri опублікувала мем із підписом: "Традиційна словацька сім’я: дружина готує, коханка їсть".
Інша сатирична спільнота, Vivat Slovakia, звернула увагу на контраст між розкішним відпочинком прем’єр-міністра та реальністю, з якою стикаються пересічні громадяни, змушені жити з низькими зарплатами та високими цінами на пальне.
Нагадаємо, напередодні Геловіну президент США Дональд Трамп разом із дружиною Меланією організували святкування для дітей біля Білого дому. Зіркою соцмереж став хлопчик у костюмі динозавра, який влаштував справжню істерику перед зірковою парою.
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