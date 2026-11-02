Мир без интернета и денег: музыкант нашел радио, которое "передает сообщения из будущего"

21-летний музыкант Лука поразил тысячи пользователей в сети после того, как нашел радиоприемник, который, по его словам, посылает ему сообщения из будущего, находящегося на 100 лет впереди.

Парень заявил, что получает сообщения из 2126 года — после того, как нашел радио, спрятанное на дереве. Теперь Лука набирает огромную популярность в соцсетях, рассказывая о том, что может ожидать человечество, пишет Daily Star.

По словам молодого музыканта, интернет перестанет существовать примерно в 2060 году, а в 2080 году нас ждут "очень мрачные времена". А к 2126 году население Земли сократится примерно до пяти миллиардов, и мы, "вероятно, больше не будем пользоваться деньгами".

Музыкант заявил, что получает сигналы из 2126 года Фото: Скриншот

"Я долго размышлял, почему слышу эти передачи. Интересно, это предупреждение или угроза. Но я оптимист и воспринимаю эти сообщения как знак надежды, поскольку будущее кажется довольно мирным", — рассказал парень.

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Молодой "предвестник" рассказал, что пошёл на прогулку и нашёл транзисторный радиоприёмник, который издавал шумы, вися на дереве. Он принёс его домой, почистил щёткой, а затем оставил в своей комнате. Через несколько дней он начал посылать ему эти "сообщения".

Лука говорит, что устройство было чистым, когда он его нашел, несмотря на несколько вмятин, что заставляет его думать, что его оставили там всего несколько дней назад.

Лука рассказывает, что по радио часто упоминаются "исторические эпохи" 2080 или 2090 годов. Кроме того, есть 10 ключевых прогнозов, которые он услышал. В видео он отмечает, что "более уверен" в том, что они сбудутся, поскольку они часто повторяются.

Он также отмечает, что среди более позитивных новостей — изменение климата, похоже, остановилось. Но, по словам музыканта, в 2080 и 2090 годах мир вступает в очень мрачный период.

"Это, безусловно, было связано со стихийным бедствием или насилием", — говорит он.

По его словам, в будущем из-за отсутствия интернета радио приобрело большую значимость, поэтому существует огромное количество радиостанций. Среди его других прогнозов — коммерческие космические путешествия, в основном с целью поиска ресурсов.

21-летний музыкант Лука утверждает, что получает сообщения из 2126 года Фото: Скриншот

"Я слышал, как люди старшего и среднего возраста говорят о ностальгии по голубому небу. Или даже по оранжевому небу, такому, как закат или восход солнца. Отношение людей к деньгам, похоже, тоже существенно изменилось. Люди не всегда предлагают товары и услуги в обмен на деньги. Здесь больше бартера. Я даже не уверен, используют ли люди до сих пор деньги. Кажется, это второстепенный вариант", — рассказал он.

Кроме того, его беспокоит то, что людей стало меньше — население Земли составляло чуть более пяти миллиардов. И из-за этого появилось много заброшенных территорий, напоминающих "города-призраки", которые теперь заново заселяет природа.

Напомним, что в рассекреченном файле ЦРУ 1960-х годов содержится книга под названием "История Адама и Евы", в которой приводится ряд странных утверждений об истории мира и якобы пророчестве о конце света, связанное с Иисусом. Книга была издана в 1966 году. Текст был включён в сборник других материалов вместе со статьёй в журнале Time, а также "транспортным поручением".

Кроме того, река Евфрат, протекающая через Турцию, Сирию и Ирак, быстро пересыхает. Многие считают, что начало сбываться древнее библейское пророчество о конце света.