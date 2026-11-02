Світ без інтернету та грошей: музикант знайшов радіо, яке "надсилає повідомлення з майбутнього"

21-річний музикант Лука приголомшив тисячі користувачів в мережі після того, як знайшов радіоприймач, який, за його словами, надсилає йому повідомлення з майбутнього, що знаходиться на 100 років.

Хлопець заявив, що отримує повідомлення з 2126 року — після того, як знайшов радіо, що було заховане на дереві. Тепер Лука тепер набирає величезну популярність у соцмережах, розповідаючи, що може чекати на людство, пише Daily Star.

За словами молодого музиканта, інтернет перестане існувати приблизно у 2060 році, а у 2080 році ми вступимо в "дуже темні часи". А до 2126 року населення Землі скоротиться приблизно до п'яти мільярдів, і ми, "ймовірно, більше не будемо користуватися грошима".

Музикант заявив, що отримує сигнали з 2126 року Фото: Скриншот

"Я довго розмірковував, чому чую ці передачі. Цікаво, це попередження чи погроза. Але я оптиміст і сприймаю ці повідомлення як знак надії, оскільки майбутнє здається досить мирним", — розповів хлопець.

Видео дня

Молодий "провісник" розповів, що він пішов на прогулянку і знайшов транзисторний радіоприймач, який видавав шуми на дереві. Він приніс його додому, почистив щіткою, а потім залишив у своїй кімнаті. Через кілька днів він почав надсилати йому ці "повідомлення".

Лука каже, що пристрій був чистим, коли він його знайшов, незважаючи на кілька вм'ятин, що змушує його думати, що його залишили там лише кілька днів тому.

Лука розповідає, що радіо часто вказує на "історичні епохи" 2080 чи 2090 років. Окрім цього, є 10 ключових прогнозів, які він почув. У відео він зазначає, що "більше впевнений", що вони стануться, оскільки вони часто повторюються.

Він також зазначає, що серед більш позитивних новин, зміна клімату, схоже, зупинилася. Але за словами музиканта, у 2080 та 2090 роках світ вступає у дуже темний період.

"Це точно було пов’язано зі стихійним лихом або насильством", — каже він.

За його словами, у майбутньому через брак інтернету радіо стало важливішим, тож існує величезна кількість станцій. Інші його прогнози включають комерційні космічні подорожі — здебільшого для пошуку ресурсів.

21-річний музикант Лука стверджує, що отримує повідомлення з 2126 року Фото: Скриншот

"Я чув, як люди старшого віку, люди середнього віку, кажуть про ностальгію за блакитним небом. Або навіть помаранчевим небом, таким як захід чи схід сонця. Ставлення людей до грошей, схоже, також суттєво змінилося. Люди не завжди пропонують товари та послуги в обмін на гроші. Тут більше бартеру. Я навіть не впевнений, чи люди досі використовують гроші. Здається, це другорядний варіант", — розповів він.

Також його тривожить те, що людей стало менше — населення Землі становило трохи більше п'яти мільярдів. І завдяки цьому існує багато покинутих територій, що нагадують "міста-привиди", які тепер відновлює природа.

Нагадаємо, що розсекречений файл ЦРУ 1960-х років містить книгу під назвою "Історія Адама і Єви", міститься низка дивних тверджень про історію світу та нібито пророцтво про кінець світу, пов'язане з Ісусом. Книга була видана у 1966 році. Текст був упакований у збірку інших матеріалів разом зі статтею в журналі Time, а також "транспортним дорученням".

Також річка Євфрат, яка протікає через Туреччину, Сирію та Ірак, швидко висихає. Багато, хто вважає, що почало справджуватися давнє біблійне пророцтво про кінець світу.