Цивілізація гине кожні 7000 років: у розсекречених файлах ЦРУ йдеться, що кінець світу передбачив Ісус

Розсекречений файл ЦРУ 1960-х років містить книгу під назвою "Історія Адама і Єви", міститься низка дивних тверджень про історію світу та нібито пророцтво про кінець світу, пов'язане з Ісусом.

Книга була видана у 1966 році. Текст був упакований у збірку інших матеріалів разом зі статтею в журналі Time, а також "транспортним дорученням", пише Daily Star.

Що відомо про книгу "Історія Адама і Єви"

Видання, написане письменником Чаном Томасом, містить низку надзвичайних тверджень щодо світової історії та наближення катастрофи, пов'язаної з біблійною розповіддю про потоп. Мотиви ЦРУ для засекречення цього матеріалу та супутніх предметів залишаються незрозумілими.

На лицьовій стороні сканованого видання надряпано напис "для Арта Л., від", причому друге ім'я цензуровано ЦРУ, що вказує на те, що матеріал, можливо, був конфіскований у когось, хто отримав його в подарунок.

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У тексті стверджується, що цивілізація знищується кожні 7000 років через цю катастрофічну подію, яку передбачали особистості протягом усієї історії, включаючи Ісуса.

Автор стверджує, що Ісус не є пророчим персонажем, якого ми знаємо з Біблії, а радше науковцем, який навчався в Індії. Тож це говорить про те, що Ісус передбачив неминуче лихо та намагався підготувати людство до апокаліпсису, а попередньою катастрофою був потоп.

Чан Томас стверджує, що розшифрував останні слова Ісуса на хресті. За його словами, він говорив мовою, яку вивчив в Індії.

"Я непритомнію, я непритомнію, темрява огортає мене", — нібито сказав Ісус.

Також автор вважає, що у Великодню неділю, коли припускають — Ісус вознісся на небо, його насправді забрав "космічний корабель".

Але жодне з тверджень Томаса в його книзі не підтверджується сучасним розумінням історії чи науки.

Хто такий Чан Томас та його загадкові дослідження НЛО

Незважаючи на таку низку незвичайних заяв, таємниче засекречена книга ЦРУ стає ще більш дивною, якщо дослідити самого автора.

Повідомляється, що Чан Томас був частиною команди, найнятої аерокосмічною компанією McDonnell Douglas доктором Робертом Вудом, який згодом став провідним експертом з НЛО.

У статті, опублікованій у 2007 році, Вуд називає Чана Томаса одним із чоловіків, яких він завербував для розслідування НЛО.

Він описує автора як "виняткову інноваційну" людину, яка "стверджувала, що контактувала з інопланетянами".

Доктор Вуд також визнає, що мало не "звільнив" Томаса за його незвичайну поведінку, але схарактеризував його як "абсолютно нестандартного мислителя".

Згідно з публікаційними записами, що зберігаються WorldCat, незвичайна книга Томаса була опублікована в 1963, 1965 роках, а один примірник потрапив до архівів ЦРУ в 1966 році.

Цього року книгу знайшли конспірологи, а документ ЦРУ помилково поширювали як "заборонене" видання.

Нагадаємо, що автори блогу про біблійні пророцтва стверджують, що кінець світу вже близько, попереджаючи, що це станеться, коли в Єрусалимі буде побудовано третій храм, а потім Ісус Христос повернеться на Землю.

Також річка Євфрат, яка протікає через Туреччину, Сирію та Ірак, швидко висихає. Багато, хто вважає, що почало справджуватися давнє біблійне пророцтво про кінець світу.

Також прісна вода з'являється в Мертвому морі. Біблійне пророцтво про кінець світу починає збуватися.