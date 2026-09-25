Цивилизация гибнет каждые 7000 лет: в рассекреченных документах ЦРУ говорится, что конец света предсказал Иисус

Рассекреченный файл ЦРУ 1960-х годов содержит книгу под названием "История Адама и Евы", в которой приводится ряд странных утверждений об истории мира и якобы пророчество о конце света, связанное с Иисусом.

Книга была издана в 1966 году. Текст был включён в сборник других материалов вместе со статьёй в журнале Time, а также с "транспортным поручением", пишет Daily Star.

Что известно о книге "История Адама и Евы"

Книга, написанная писателем Чаном Томасом, содержит ряд необычных утверждений о мировой истории и приближении катастрофы, связанной с библейским рассказом о потопе. Мотивы ЦРУ для засекречивания этого материала и сопутствующих предметов остаются непонятными.

На титульном листе отсканированного издания нацарапана надпись "для Арта Л., от", причём второе имя зачеркнуто ЦРУ, что указывает на то, что материал, возможно, был конфискован у кого-то, кто получил его в подарок.

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В тексте утверждается, что цивилизация уничтожается каждые 7000 лет из-за этого катастрофического события, которое предсказывали выдающиеся личности на протяжении всей истории, включая Иисуса.

Автор утверждает, что Иисус — это не тот пророк, которого мы знаем по Библии, а скорее учёный, учившийся в Индии. Таким образом, это говорит о том, что Иисус предвидел неизбежное бедствие и пытался подготовить человечество к апокалипсису, а предшествующей катастрофой был потоп.

Чан Томас утверждает, что расшифровал последние слова Иисуса на кресте. По его словам, он говорил на языке, который выучил в Индии.

"Я теряю сознание, я теряю сознание, тьма окутывает меня", — якобы сказал Иисус.

Кроме того, автор считает, что в Пасхальное воскресенье, когда, как полагают, Иисус вознесся на небо, его на самом деле унес "космический корабль".

Однако ни одно из утверждений Томаса, изложенных в его книге, не находит подтверждения в современном понимании истории или науки.

Кто такой Чан Томас и его загадочные исследования НЛО

Несмотря на такую череду необычных заявлений, таинственная засекреченная книга ЦРУ становится ещё более странной, если присмотреться к самому автору.

Сообщается, что Чан Томас входил в состав команды, нанятой аэрокосмической компанией McDonnell Douglas доктором Робертом Вудом, который впоследствии стал ведущим экспертом по НЛО.

В статье, опубликованной в 2007 году, Вуд называет Чана Томаса одним из мужчин, которых он привлек к расследованию НЛО.

Он описывает автора как "исключительно новаторского" человека, который "утверждал, что контактировал с инопланетянами".

Доктор Вуд также признает, что чуть не "уволил" Томаса за его необычное поведение, но охарактеризовал его как "абсолютно нестандартного мыслителя".

Согласно библиографическим записям, хранящимся в WorldCat, необычная книга Томаса была издана в 1963 и 1965 годах, а один экземпляр попал в архивы ЦРУ в 1966 году.

В этом году книгу обнаружили конспирологи, а документ ЦРУ по ошибке распространяли как "запрещённое" издание.

Напомним, что авторы блога о библейских пророчествах утверждают, что конец света уже близок, и предупреждают, что это произойдёт, когда в Иерусалиме будет построен третий храм, а затем Иисус Христос вернётся на Землю.

Кроме того, река Евфрат, протекающая через Турцию, Сирию и Ирак, быстро пересыхает. Многие считают, что начало сбываться древнее библейское пророчество о конце света.

Кроме того, в Мертвом море появляется пресная вода. Библейское пророчество о конце света начинает сбываться.