"Конец света приближается": пророчество из Библии об Антихристе начало сбываться

Авторы блога о библейских пророчествах утверждают, что конец света уже близок, и предупреждают, что это произойдет, когда в Иерусалиме будет построен третий храм, а затем Иисус Христос вернётся на Землю.

Два святых храма Иерусалима были построены на Храмовой горе. Но оба были разрушены — сначала вавилонянами, а позже римлянами. Однако, согласно некоторым библейским толкованиям, если когда-нибудь будет возведён третий храм, тогда наступит конец света и второе пришествие Христа, пишет Daily Star.

На сайте, посвящённом теории заговора "Sign Posts of the Times", где утверждается, что строительство третьего храма станет предвестником прихода Антихриста, появились новые подробности.

После этого Иисус Христос сойдет на Землю и будет судить человечество за его грехи, утверждает блог. Авторы блога ссылаются на многочисленные библейские отрывки, которые, как они утверждают, подтверждают их утверждения.

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"Я пришёл во имя Отца Моего, но вы Меня не принимаете; а когда придёт кто-то другой во имя своё, того вы примете. Он сядет в Божьем храме, выдавая себя за Бога", — говорится в пророчестве.

После событий 2020 года, в частности вспышки коронавируса и пожаров, опустошивших юго-западные районы США и Австралии, авторы издания "Sign Posts of the Times" считают, что конец света приближается.

"Что касается будущего храма, то из Священного Писания мы знаем, что на вершине горы Мория должен появиться храм скорби, в который войдет Антихрист, чтобы провозгласить себя Богом или Мессией (лжехристом), которого ждал весь мир. Времени осталось очень мало. События могут развиваться быстрее, чем можно себе представить. Просто посмотрите на всё, что произошло в 2020 году, а этот насыщенный событиями год ещё даже не закончился", — говорится в одном из постов блога.

В то же время большинство учёных утверждают, что апокалипсис не является неизбежным, а предсказания о конце света появляются уже сотни лет, и ни одно из них не сбылось.

Напомним, что река Евфрат, протекающая по территории Турции, Сирии и Ирака, быстро пересыхает. Многие считают, что начало сбываться древнее библейское пророчество о конце света.

Кроме того, в Мертвом море появляется пресная вода. Библейское пророчество о конце света начинает сбываться.