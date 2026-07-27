Пресная вода в Мертвом море: библейское пророчество о конце света начинает сбываться

Но хоть процессы, происходящие в Мертвом море и описаны в Библии, но скорей всего, это просто необычное природное явление, когда обнажаются карстовые воронки с пресной водой.

Любители теорий заговора и предсказаний о конце света обсуждают древнее библейское пророчество, связанное с концом света, которое якобы начало сбываться в районе Мертвого моря, замкнутого соленого озера, которое граничит с Иорданией и Израилем, пишет Daily Mail.

Мертвое море — расположено в Иорданской рифтовой долине и является самой низкой точкой суши на Земле. Соленость Мертвого моря составляет около 34 процентов, и оно содержит горькую смесь хлорида магния, калия и кальция. Чрезвычайно высокая концентрация соли делает водоем непригодным для рыбы и большинства других видимых живых организмов.

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Однако сейчас рядом с известным своей безжизненностью водоемом образовались пресноводные бассейны, полные растений и водной жизни.

Это событие является необычным, поскольку Мертвое море, расположенное примерно на 425 метров ниже уровня моря, почти в 10 раз солонее океана и обычно убивает рыбу в течение нескольких минут.

Эти кардинальные изменения перекликаются с видениями, записанными пророками Иезекиилем и Захарией более 2500 лет назад, в которых описывались живые воды, текущие на восток из-под порога храма в Иерусалиме и дающие жизнь Мертвому морю.

Согласно видениям в 47-й главе книги Иезекииля, смертоносные воды в конце концов отступят, что позволит фруктовым деревьям процветать, а рыбакам расставить сети вдоль берега.

Верующие утверждают, что эти изменения связаны с пророчеством, которое обещает катастрофические войны, возвращение Христа и последний суд над человечеством.

Однако ученые объясняют появление новых водоемов обнажением подземных водоносных горизонтов в результате быстрого отступления Мертвого моря и его плотной соленой воды, а не сверхъестественным событием. Поэтому пресная вода начинает выходить на поверхность через карстовые воронки вдоль некоторых участков береговой линии.

В результате на дне карстовых воронок образовались чистые лужи пресной воды, некоторые из которых окружены тростником, тамариском и другой растительностью.

Водоросли, насекомые, птицы и мелкие водные организмы также сформировали миниатюрные экосистемы в районе, издавна ассоциирующемся с солью, тишиной и смертью.

Тем не менее, увиденное сразу же вызвало сравнения с пророчеством Иезекииля, которому был посвящен видеоролик на YouTube, опубликованный каналом The Power of the Word.

После периода возрождения пророк Захария описывает мрачные события, заявляя, что Масличная гора расколется с востока на запад, а Израиль окружат враги.

Напомним, ранее пророк "судного дня" заявлял, что Дональда Трампа ждет третий президентский срок.

А Фокус рассказывал о предсказаниях настоящего Нострадамуса на на 2026 год. В частности, в этом году исследователи, опираясь на его четверостишия, предупреждают о "реках крови", "смертельной молнии", море пчел и морских конфликтах.