Прісна вода в Мертвому морі: біблійне пророцтво про кінець світу починає збуватися

Хоча процеси, що відбуваються в Мертвому морі, й описані в Біблії, але, найімовірніше, це просто незвичайне природне явище, коли оголюються карстові воронки з прісною водою.

Прихильники теорій змови та пророцтв про кінець світу обговорюють стародавнє біблійне пророцтво, пов’язане з кінцем світу, яке, як стверджується, почало збуватися в районі Мертвого моря, замкненого солоного озера, що межує з Йорданією та Ізраїлем, пише Daily Mail.

Мертве море — розташоване в Йорданській рифтовій долині та є найнижчою точкою суші на Землі. Солоність Мертвого моря становить близько 34 відсотків, і воно містить гірку суміш хлоридів магнію, калію та кальцію. Надзвичайно висока концентрація солі робить водойму непридатною для риб та більшості інших видимих живих організмів.

Однак зараз поруч із водоймою, яка відома своєю безжиттєвістю, утворилися прісноводні басейни, сповнені рослин і водних організмів.

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Ця подія є незвичайною, оскільки Мертве море, розташоване приблизно на 425 метрів нижче рівня моря, майже в 10 разів солоніше за океан і зазвичай вбиває рибу протягом кількох хвилин.

Ці кардинальні зміни перегукуються з пророцтвами, записаними пророками Єзекіїлем та Захарією понад 2500 років тому, в яких описувалися живі води, що течуть на схід з-під порога храму в Єрусалимі й дають життя Мертвому морю.

Згідно з видіннями у 47-му розділі книги Єзекіїля, смертоносні води зрештою відступлять, що дозволить фруктовим деревам процвітати, а рибалкам розставити сітки вздовж берега.

Віруючі стверджують, що ці зміни пов’язані з пророцтвом, яке обіцяє катастрофічні війни, повернення Христа та останній суд над людством.

Однак вчені пояснюють появу нових водойм оголенням підземних водоносних горизонтів у результаті швидкого відступу Мертвого моря та його густої солоної води, а не надприродною подією. Тому прісна вода починає виходити на поверхню через карстові воронки вздовж деяких ділянок берегової лінії.

У результаті на дні карстових воронок утворилися чисті калюжі прісної води, деякі з яких оточені очеретом, тамариском та іншою рослинністю.

Водорості, комахи, птахи та дрібні водні організми також утворили мініатюрні екосистеми в цьому районі, який здавна асоціюється із сіллю, тишею та смертю.

Проте побачене одразу ж викликало асоціації з пророцтвом Єзекіїля, якому був присвячений відеоролик на YouTube, опублікований каналом The Power of the Word.

Після періоду відродження пророк Захарія описує похмурі події, заявляючи, що Оливкова гора розколеться зі сходу на захід, а Ізраїль оточать вороги.

Нагадаємо, раніше пророк "судного дня" заявляв, що на Дональда Трампа чекає третій президентський термін.

А журнал "Фокус" розповідав про пророцтва справжнього Нострадамуса на 2026 рік. Зокрема, цього року дослідники, спираючись на його чотиривірші, попереджають про "ріки крові", "смертельну блискавку", море бджіл та морські конфлікти.