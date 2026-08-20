"Кінець світу наближається": пророцтво з Біблії про Антихриста почало здійснюватися

Автори блогу про біблійні пророцтва стверджують, що кінець світу вже близько, попереджаючи, що це станеться, коли в Єрусалимі буде побудовано третій храм, а потім Ісус Христос повернеться на Землю.

Два святі храми Єрусалиму були збудовані на Храмовій горі. Але обидва були зруйновані — спочатку вавилонянами, а пізніше римлянами. Однак, згідно з деякими біблійними трактуваннями, якщо колись буде зведено третій храм, тоді настене кінець світу та друге пришестя Христа, пише Daily Star.

На веб-сайті теорії змови Sign Posts of the Times, який стверджує, що будівництво третього храму сповістить про прихід Антихриста, з'явилися нові подробиці.

Після цього Ісус Христос зійде на Землю і судитиме людство за їхні гріхи, стверджує блог. Автори блогу посилаються на численні біблійні уривки, які, як вони стверджують, підтверджують їхні твердження.

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"Я прийшов в ім’я отця мого, та ви мене не приймаєте, а коли хтось інший прийде в ім’я своє, того ви приймете. Він засяде в Божому храмі, видаючи себе за Бога", — йдеться у пророцтві.

Після подій 2020 року, зокрема спалаху коронавірусу та пожеж, що спустошили південно-західної частини США та Австралії, автори Sign Posts of the Times вважають, що кінець світу наближається.

"Щодо майбутнього храму, то ми знаємо з писання, що на вершині гори Морія має бути храм скорботи, до якого зайде Антихрист, щоб проголосити себе Богом або Месією (лжехристом), якого чекав увесь світ. Часу дуже мало. Події можуть розгортатися швидше, ніж можна собі уявити. Просто погляньте на все, що сталося у 2020 році, а цей насичений подіями рік ще навіть не закінчився", — йдеться в одному із дописів блогу.

Натомість більшіть вчених стверджують, що апокаліпсис не неминучий, а прогнози кінця світу з'являються вже сотні років, і жоден з них не справдився.

Нагадаємо, що річка Євфрат, яка протікає через Туреччину, Сирію та Ірак, швидко висихає. Багато, хто вважає, що почало справджуватися давнє біблійне пророцтво про кінець світу.

Також прісна вода з'являється в Мертвому морі. Біблійне пророцтво про кінець світу починає збуватися.