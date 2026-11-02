86-летний моряк и его собака дрейфовали в океане более двух месяцев: как их нашли

Береговая охрана США спасла 86-летнего моряка и его собаку примерно в 760 километрах от Сан-Диего, спустя более двух месяцев после их исчезновения во время плавания.

Последний раз о них слышали 20 августа, после того как они отправились из Астории, штат Орегон, в город Самоа на борту яхты Willow Wind, пишет издание People.

Сообщается, что с мужчиной никто не связывался с 20 августа. Береговая охрана сообщила, что получила сообщение о том, что мужчина не прибыл в срок 24 октября, а затем 27 октября получила сигнал бедствия с его яхты.

После этого была начата спасательная операция с участием самолетов C-27 Spartan и HC-130 Hercules с авиабазы береговой охраны в Сакраменто и катера береговой охраны "Robert Ward".

В тот же вечер спасатели заметили яхту с мужчиной и собакой в 760 километрах от побережья Сан-Диего.

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28 октября из-за бурного моря экипаж авианосца "Grand Orion", находившегося неподалеку в том районе, сначала не смог безопасно спасти моряка и его собаку. Мужчине удалось оказать помощь только на следующий день.

Позже выяснилось, что у яхты были повреждены паруса, поэтому судно просто дрейфовало в океане.

После этого экипаж береговой охраны доставил обоих в сектор береговой охраны Сан-Диего. Затем спасатели доставили моряка в соседнюю больницу Scripps Mercy Hospital для дальнейшего обследования.

"Когда сотрудники службы скорой медицинской помощи смогли осмотреть моряка, он был слаб и испытывал трудности с ходьбой, но серьезных травм не получил", — сообщила береговая охрана.

Напомним, что в Средиземном море затонула роскошная суперяхта Angiola II стоимостью 9,1 миллиона долларов, то есть примерно 406 млн 250 тыс. гривен. На момент катастрофы на борту находились четырнадцать пассажиров и членов экипажа.

Кроме того, у побережья Габона, расположенного в Центральной Африке, в океане затонула нефтяная платформа со 115 людьми на борту.

На пугающих кадрах видно, как буровая установка Prospector 5 опрокинулась под углом, медленно погружаясь под поверхность воды 24 октября,