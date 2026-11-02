86-річний моряк і його собака дрейфували в океані понад два місяці: як їх знайшли

Берегова охорона США врятувала 86-річного моряка та його собаку приблизно за 760 кілометрів від Сан-Дієго, більш ніж через два місяці після їхнього зникнення під час плавання.

Востаннє про них чули 20 серпня, після того, як вони вирушили з Асторії, штат Орегон, до міста Самоа на борту яхти Willow Wind, пише видання People.

Повідомляється, що з чоловіком ніхто не зв’язувався з 20 серпня. Берегова охорона повідомила, що отримала повідомлення про те, що чоловік прострочив прибуття 24 жовтня, а згодом отримала аварійне сповіщення з його яхти 27 жовтня.

Після цього було розпочало рятувальну операцію, з допомогою літаків C-27 Spartan та HC-130 Hercules з авіабази берегової охорони Сакраменто та катера берегової охорони Robert Ward.

Того ж вечора яхту з чоловіком і собакою рятувальники помітили за 760 кілометрів від узбережжя Сан-Дієго.

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28 жовтня через бурхливе море екіпаж авіаносця Grand Orion, що був поруч у тому районі, спочатку не зміг безпечно врятувати моряка та його собаку. Чоловіку вдалося допомогти лише на наступний день.

Пізніше з'ясувалося, що у яхти були пошкоджені вітрила, тож човен просто дрейфував в океані.

Після цього екіпаж берегової охорони доставив обох до сектору берегової охорони Сан-Дієго. Потім рятувальники доправили моряка до сусідньої лікарні Scripps Mercy Hospital для подальшого обстеження.

"Коли працівники швидкої медичної допомоги змогли оглянути стан моряка, він був слабким і мав труднощі з ходьбою, але серйозних травм не отримав", — повідомила берегова охорона.

Нагадаємо, що у Середземному морі затонула розкішна суперяхта Angiola II вартістю 9,1 мільйона доларів, тобто приблизно 406 млн 250 тис. гривень. На момент катастрофи на борту перебувало чотирнадцять пасажирів та членів екіпажу.

Також біля узбережжя Габону, що в Центральній Африці, в океані затонула нафтова платформа зі 115 людьми на борту.

На моторошних кадрах видно, як бурова установка Prospector 5 перекинулася під кутом, повільно занурюючись під поверхню води 24 жовтня,