Думала, что это грыжа: 41-летняя женщина узнала о беременности буквально перед родами

Британка узнала о своей беременности только в день родов — после того, как обратилась к врачам из-за странного твердого уплотнения под ребрами. 41-летняя Сэмми Эванс предполагала, что у неё грыжа, однако уже через несколько часов после осмотра она родила здорового доношенного сына.

Сэмми Эванс обратилась за медицинской помощью из-за необычного образования под ребрами и отсутствия менструации. За два года до этого она перенесла операцию по установке желудочного бандажа и похудела примерно на 63 килограмма, поэтому отсутствие менструального цикла связывала с резкой потерей веса, интенсивными физическими нагрузками и возрастными изменениями, пишет Egeszsegkalauz.

Во время осмотра врачи сначала также заподозрили грыжу, но на всякий случай решили провести тест на беременность. На первом тесте полоска была едва заметна, однако повторный тест дал четкий положительный результат.

В тот же вечер женщину госпитализировали из-за внезапной сильной боли в животе — оказалось, что начались роды. В тот же день, когда Сэмми узнала о своей беременности, она родила доношенного мальчика по имени Ноа весом около 3,6 кг. Хотя сначала женщина находилась в состоянии шока, она быстро адаптировалась к своей новой роли и вместе с партнером начала заботиться о ребенке.

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Случай Сэмми — это пример так называемой скрытой (или криптической) беременности. Согласно статистике, примерно одна из 475 беременностей остается незамеченной до середины срока, а одна из 2500 выявляется только во время родов. Это происходит из-за совокупности физиологических факторов. Размер живота в значительной степени зависит от телосложения человека, тонуса брюшных мышц и положения матки. Поэтому в случае резкого похудения или других колебаний веса изменения пропорций тела могут легко остаться незамеченными.

Кроме того, женщины часто принимают первые движения ребенка за обычную работу кишечника — особенно если плацента расположена на передней стенке матки, где она действует как своеобразная "подушка", смягчающая ощущения от движений плода.

Даже аптечный тест на беременность на поздних сроках может дать ложный результат из-за так называемого "эффекта крючка" (hook effect) — ситуации, когда чрезмерно высокая концентрация гормона ХГЧ нарушает механизм работы теста. Учитывая это, в случае каких-либо сомнений врачи рекомендуют уточнить ситуацию с помощью анализа крови и ультразвукового исследования.

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