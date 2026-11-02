Вважала, що це грижа: 41-річна жінка дізналася про вагітність просто перед пологами

Британка дізналася про свою вагітність лише в день пологів — після того, як звернулася до лікарів через дивне тверде ущільнення під ребрами. 41-річна Семмі Еванс припускала, що в неї грижа, проте вже за кілька годин після огляду вона народила здорового доношеного сина.

Семмі Еванс звернулася по медичну допомогу через незвичне утворення під ребрами та відсутність менструації. За два роки до цього вона перенесла операцію зі встановлення шлункового бандажа і схудла приблизно на 63 кілограми, тому відсутність менструального циклу пов’язувала зі стрімкою втратою ваги, інтенсивними фізичними навантаженнями та віковими змінами, пише Egeszsegkalauz.

Під час огляду медики також спочатку запідозрили грижу, але про всяк випадок вирішили провести тест на вагітність. На першому тесті смужка була ледь помітною, проте повторний тест дав чіткий позитивний результат.

Того ж вечора жінку госпіталізували через раптовий сильний біль у животі — виявилося, що почалися пологи. У той самий день, коли Семмі дізналася про свою вагітність, вона народила доношеного хлопчика на ім’я Ноа вагою близько 3,6 кг. Хоча спочатку жінка перебувала в стані шоку, вона швидко адаптувалася до своєї нової ролі й разом із партнером почала піклуватися про дитину.

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Випадок Семмі — це приклад так званої прихованої (або криптичної) вагітності. Згідно зі статистикою, приблизно одна з 475 вагітностей залишається непоміченою до середини терміну, а одна з 2500 виявляється лише під час пологів. Це відбувається через поєднання фізіологічних чинників. Розмір живота значною мірою залежить від статури людини, тонусу черевних м’язів і положення матки. Тому в разі стрімкого схуднення або інших коливань ваги зміни пропорцій тіла можуть легко залишитися непоміченими.

Крім того, жінки часто приймають перші рухи дитини за звичайну роботу кишківника — особливо якщо плацента розташована на передній стінці матки, де вона діє як своєрідна "подушка", що пом’якшує відчуття від рухів плода.

Навіть аптечний тест на вагітність на пізніших термінах може дати хибний результат через так званий "ефект гака" (hook effect) — ситуацію, коли надмірно висока концентрація гормону ХГЛ порушує механізм роботи тесту. З огляду на це, у разі будь-яких сумнівів лікарі рекомендують уточнити ситуацію за допомогою аналізу крові та ультразвукового дослідження.

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