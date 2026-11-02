Не ест мяса и рыбы: 90-летний бодибилдер победил на чемпионате младших на 40 лет соперников

Бодибилдер и вегетарианец Тосисуке Каназава на протяжении десятилетий завоевывает титулы в бодибилдинге. Несмотря на свой возраст, он не ест ни мяса, ни рыбы.

После того как он завоевал свой 19-й трофей в августе, 90-летний японский спортсмен сел в самолёт, чтобы принять участие в чемпионате мира в Испании, пишет издание Bild.

Тосисуке Каназава в молодости был талантливым пловцом. Но в 20 лет он начал заниматься бодибилдингом. Через четыре года он завоевал свой первый титул — "Мистер Япония".

В 1967 году он занял четвёртое место в своей категории на конкурсе "Мистер Вселенная". В том же году он завоевал титул любителя.

В 34 года японец решил, что достиг вершины в бодибилдинге, и прекратил тренировки. Но в 50 лет он вернулся к занятиям спортом. Мужчина исключил рыбу и мясо из своего рациона.

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Тосисуке Каназава Фото: Скриншот

Тосисуке Каназава доминирует в японских мастер-классах на протяжении четырёх десятилетий, выиграв более десятка чемпионатов. В августе он завоевал свой 19-й титул в возрастной группе старше 85 лет на чемпионате Японии.

Мужчина в 93 года снова хочет поехать на чемпионат мира

Но японец хотел большего и зарегистрировался на Чемпионат мира по фитнесу и бодибилдингу IFBB в Испании. В пятницу он соревновался в возрастной категории — старше 50 лет. 90-летний спортсмен обогнал всех соперников, в том числе и тех, кто был на 40 лет моложе. Однако титул он не завоевал.

Однако он не расстроился из-за того, что не одержал победу. После этого он объявил о своём намерении вновь принять участие в соревнованиях через три года в возрасте 93 лет. Он планирует использовать время до этого момента для восстановления и интенсивной подготовки к соревнованиям.

Напомним, что в Великобритании бодибилдер Матеуш Хмура скончался после потери сознания на финале PCA British. Мужчина потерял сознание прямо на сцене во время соревнований всего за день до своего 34-летия.

Кроме того, 40-летняя профессиональная бодибилдерша скончалась после участия в категории "Женская фигура" на соревнованиях "Мистер Олимпия". Марианна фон Гирке скончалась 14 октября, всего через две недели после участия в соревнованиях.