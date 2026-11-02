Не їсть м'яса та риби: 90-річний бодибілдер переміг на чемпіонаті молодших на 40 років суперників

Бодибілдер і вегетаріанець Тошісуке Канадзава десятиліттями збирає титули з бодибілдингу. У свої роки він не їсть м'яса та риби.

Після того, як він виграв свій 19-й трофей у серпні, 90-річний японський спортсмен сів у літак, щоб взяти участь у чемпіонаті світу в Іспанії, пише видання Bild.

Тошісуке Канадзава в молодості був талановитим плавцем. Але 20 років він почав займатися бодибілдингом. Через чотири роки він виграв свій перший титул — "Містер Японія".

У 1967 році він посів четверте місце у своїй категорії на змаганнях "Містер Всесвіт". Того ж року він виграв титул аматора.

У 34 роки японець вирішив, що досяг вершини в бодибілдингу та завершив тренування. Але у 50 років поверувся до заннят спортом. Чоловік виключив рибу та м'ясо зі свого раціону.

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Тошісуке Канадзава Фото: Скриншот

Тошісуке Канадзава домінує в японських майстеркласах протягом чотирьох десятиліть, вигравши понад десяток чемпіонатів. У серпні він здобув новий 19-й тутул у віковій групі старше 85 років на чемпіонаті Японії.

Чоловік знову хоче поїхати на Чемпіонат світу у 93 роки

Але японець хотів більшого та зареєструвався на Чемпіонат світу з фітнесу та бодібілдингу IFBB в Іспанії. У п'ятницю він змагався у віковій категорії — понад 50 років. 90-річний спортсмен обійшов усіх чоловіків, в тому числі й тих, які були на 40 років молодші. Однак титулу він не здобув.

Проте він не розчарувався від того, що не здобув перемогу. Після цього він оголосив про свій намір знову взяти участь у змаганнях через три роки у віці 93 років. Він планує використати час до того часу для відновлення та інтенсивної підготовки до змагань.

Нагадаємо, що у Британії бодибілдер Матеуш Хмура помер після втрати свідомості на фіналі PCA British. Чоловік втративши свідомість прямо на сцені під час змагань лише за день до свого 34-річчя.

Також 40-річна професійна бодибілдерка померла після участі у категорії жіночої статури в змаганнях "Містер Олімпія". Маріанна фон Гірке померла 14 жовтня, лише через два тижні після участі у змаганнях.