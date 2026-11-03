Как произведения искусства: какие семь станций признали самыми красивыми в мире

Международная архитектурная премия Prix Versailies в 2026 году обнародовала новый список семи самых красивых железнодорожных и транспортных вокзалов мира. Больше всего наград получили Италия и Саудовская Аравия.

Победителей премии этого года назвали в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Все семь станций были выбраны за их креативность, инновационный дизайн и связь с местным наследием, сообщает The Independent.

Сообщается, что организаторы назвали их новыми знаковыми городскими пространствами, ведь эти локации сочетают в себе транспортную функцию с архитектурой и общественной жизнью.

Самые красивые вокзалы мира: какие станции вошли в этот список

В список отмеченных объектов вошла станция городской ратуши в Мельбурне, Австралия. Её масштаб, медные сводчатые потолки и широкие платформы, напоминающие пространство собора, произвели впечатление на жюри.

Кроме того, французская станция Lyon Part Dieru в Лионе вошла в список лучших благодаря общественным пространствам, велосипедной инфраструктуре и галерее Place Charles Berodier.

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В то же время в Италии в список вошла станция Colosseo – Fori Imperiali в Риме, где пассажиры могут буквально погрузиться в археологическую историю города, а также станция Monte Sant’Angelo в Неаполе. Последнюю спроектировал художник Аниш Капур совместно с архитектурными бюро Future Systems и AL_A.

Монте-Сант-Анджело в Неаполе Фото: Фото взяты из открытых источников

Также в список самых необычных вокзалов вошли две станции в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) — "Национальный музей" и "Западная", поскольку они привлекли внимание архитектурой, вдохновленной пустынными дюнами. Их отличают характерные силуэты и решетчатые фасады.

Станция в Эр-Рияде, Саудовская Аравия Фото: Фото взяты из открытых источников

Седьмым лучшим вокзалом стал транзитный центр LAX/Metro в Лос-Анджелесе, США. Его отметили за переосмысление транспортного сообщения с аэропортом.

Напомним, что "Чунцин-Восток" официально признан крупнейшим в мире железнодорожным вокзалом по площади: он занимает 1,22 миллиона квадратных метров, или около 170 футбольных полей.

Кроме того, дорога Линпайши в Китае — это чрезвычайно крутая и узкая зигзагообразная трасса с 18 захватывающими дух крутыми поворотами.