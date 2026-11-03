Як витвори мистецтва: які сім станцій визнали найкрасивішими у світі

Міжнародна архітектурна премія Prix Versailies у 2026 році оприлюднила новий перелік семи найкрасивіших залізничних і транспортних станцій світу. Найбільше відзнак отримали Італія та Саудівська Аравія.

Переможців цьогорічної премії назвали у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі. Усі сім станцій обрали через їх креативність, інноваційний дизайн і зв’язок із місцевою спадщиною, повідомляє The Independent.

Повідомляється, що організатори назвали їх новими знаковими міськими просторами, адже ці локації поєднують транспортну функцію з архітектурою та громадським життям.

Найкрасивіші вокзали світу: які станції туди потрапили

До списку відзначених об’єктів потрапила станція міської ратуші в Мельбурні, Австралія. Її масштаб, мідні склепінчасті стелі та широкі платформи, що нагадують простір собору, вразив журі.

Також французька станція Lyon Part Dieru у Ліоні потрапили до списку кращих через громадські простори, велосипедну інфраструктуру та галерею Place Charles Berodier.

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Натомість в Італії до списку потрапила станція Colosseo – Fori Imperiali у Римі, де пасажири можуть буквально зануритися в археологічну історію міста, а також Monte Sant`Angelo в Неаполі. Останню спроєктував художник Аніш Капур разом з архітектурними бюро Future Systems та AL_A.

Monte Sant`Angelo в Неаполі Фото: Фото з відкритих джерел

Також до переліку крищих вокзалів потрапили 2 станції в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія – Національного музею та Західна, адже вони привернули увагу архітектурою, натхненною пустельними дюнами. Їх вирізняють характерні силуети та ґратчасті фасади.

Станція в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія Фото: Фото з відкритих джерел

Сьомим найращим вокзалом став транзитний центр LAX/Metro у Лос-Анджелесі, США. Його відзначили за переосмислення транспортного сполучення з аеропортом.

Нагадаємо, що Чунцін-Схід офіційно визнаний найбільшим у світі залізничним вокзалом за площею: він займає 1,22 мільйона квадратних метрів, або близько 170 футбольних полів.

Також дорога Лінпайші в Китаї, — це надзвичайно крута та вузька зигзагоподібна траса з 18 захоплюючими дух крутими поворотами.