Женщина десятилетиями подпирала дверь камнем за $1 млн, не подозревая о его ценности

На протяжении многих лет пожилая женщина из Румынии использовала камень, который она когда-то нашла в ручье, в качестве дверного задвига, не осознавая его ценности.

Но после её смерти в 1990-х годах камень попал в румынский музей, где он сейчас выставлен и оценивается в более чем 1 миллион долларов, сообщает El País.

История произошла в Колке, небольшом городе в Румынии, известном своими месторождениями янтаря. Женщина нашла кусок янтаря весом около 4 кг в русле ручья и на протяжении десятилетий использовала его в качестве дверной задвижки.

Издание пишет, что пожилую женщину якобы часто грабили, но воры никогда не обращали внимания на камень.

После её смерти в 1990-х годах драгоценный минерал унаследовал родственник. После более тщательного исследования он пришел к выводу, что ценность камня выше, чем полагала женщина, и продал его государству, которое передало его Историческому музею города Кракова для изучения экспертами.

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Румынка годами пользовалась янтарем стоимостью в миллион Фото: Скриншот

После чего музей подтвердил подлинность камня, оценив его возраст в период от 38,5 до 70 миллионов лет.

"Его открытие имеет большое значение как с научной, так и с музейной точки зрения", — сказал Даниэль Костаке, директор Музея уезда Бузэу в Румынии, где сейчас хранится янтарь, добавив, что это один из крупнейших кусков янтаря в мире.

На сайте музея сообщается, что кусок янтаря до сих пор хранится там. В музее представлена обширная коллекция янтаря, включающая самородки, ювелирные изделия и инструменты, полученные в процессе добычи и обработки янтаря.

Напомним, что в Австралии мужчина нашел огромный золотой самородок и был "немного взволнован" этой "очень редкой" находкой. По словам его коллег-золотоискателей, самородок стоит около 134 тысяч долларов США.

Кроме того, египетский фермер Халед аш-Шахат, работая на своём поле, случайно наткнулся на странный розовый камень. Не долго думая, мужчина сообщил о находке в соответствующие органы, а уже во время раскопок эксперты обнаружили древние статуи Рамзеса II.