Жінка десятиліттями підпирала двері каменем за $1 млн, не підозрюючи про його цінність

Роками літня жінка з Румунії використовувала камінь, який вона колись знайшла в струмку, як дверну запірку, не усвідомлюючи його цінності.

Але після її смерті в 1990-х роках камінь потрапив до румунського музею, де він зараз виставлений і оцінюється в понад 1 мільйон доларів, повідомляє El País.

Історія сталася у Колці, невеликому місті в Румунії, відомому своїми покладами бурштину. Жінка знайшла шматок бурштину, який важив приблизно 4 кг, у руслі струмка і використовувала його як дверну запірку протягом десятиліть.

Видання пише, що літню жінку нібито часто грабували, але злодії ніколи не звертали уваги на камінь.

Після її смерті в 1990-х роках, дорогоцінний мінерал успадкував родич. Після детальнішого дослідження він вважав, що цінність каменю вища, аніж вважала жінка, і продав його державі, яка передала його Історичному музею міста Кракова для дослідження експертам.

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Румунка роками використовувала мільйонний бурштин Фото: Скриншот

Після чого музей підтвердив справжність каменю, оцінивши його вік у від 38,5 до 70 мільйонів років.

"Його відкриття має велике значення як на науковому, так і на музейному рівні", — сказав Даніель Костаке, директор Музею повіту Бузеу в Румунії, де зараз зберігається бурштин, додавши, що це один з найбільших шматків бурштину у світі.

На сайті музею повідомляють, що шматок бурштину досі там знаходиться. Він містить велику колекцію бурштину, яка включає самородки, ювелірні вироби та інструменти, отримані з процесу видобутку та обробки бурштину.

Нагадаємо, що в Австралії чоловік знайшов величезний золотий самородок і був "трохи схвильований" від цієї "дуже рідкісної" знахідки. За словами його колег-шукачів золота, самородок коштує близько 134 тисячі доларів США.

Також єгипетський фермер Халед аш-Шахат працюючи на своєму полі випадково натрапив на дивний рожевий камінь. Не довго думаючи, чоловік повідомив про знахідку відповідні органи, а вже під час розкопок експерти знайшли стародавні статуї Рамзеса ІІ.