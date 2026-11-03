Трагедия во время матча: 30-летний футболист скончался после столкновения с вратарем

30-летний испанский футболист Хесус де Мигель скончался после столкновения с вратарем на поле во время матча.

Нападающий команды "Тенерифе" Хесус де Мигель скончался после ужасного столкновения с вратарем ФК "Андорра". Медики боролись за его жизнь, но спасти его не удалось, пишет The Sun.

30-летний футболист получил сильный удар по голове и груди во время столкновения с вратарем Хесусом Овоно.

Смерть футболиста в Испании

Некоторые футболисты буквально плакали, а другие были заметно опечалены, когда Де Мигель лежал неподвижно на поле.

В свою очередь, его соперник получил прямую красную карточку, после чего матч второго дивизиона был прерван на седьмой минуте добавленного времени при счёте 2:2.

Сообщается, что у Хесуса де Мигеля произошла остановка сердца в машине скорой помощи, которая доставила его в больницу.

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Медики реанимировали его, а футбольный клуб, за который он играл, сообщил, что его состояние "стабильное, несмотря на тяжелые травмы".

Хотя врачам удалось стабилизировать его жизненно важные функции после госпитализации, футболист впал в кому. Он боролся за жизнь всю ночь, но безуспешно.

Однако утром 3 ноября клуб сообщил в социальных сетях, что состояние Де Мигеля "ухудшилось". Вскоре после этого там сообщили о смерти своего нападающего.

"Не можем поверить, что это правда, сообщаем о трагической смерти Хесуса де Мигеля Аламеды. Мы поддерживаем его семью, его близких и всех болельщиков, которые сегодня скорбят по поводу этой трагической новости. Семья Хесуса де Мигеля просит максимально уважать их частную жизнь в это трудное время", — говорится в заявлении футбольного клуба в X.

Известно, что футболист родился в Мадриде в 1996 году. Он выступал за многие футбольные клубы Испании, в частности, за "Леганес", "Унионистас" и "Кастельон", а также за "Тенерифе".

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