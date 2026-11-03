Трагедія під час матчу: 30-річний футболіст помер після зіткнення з воротарем

30-річний іспанський футболіст Хесус де Мігель помер після зіткнення з воротарем на полі під час матчу.

Нападник команди "Тенерифе" Хесус де Мігель помер після жахливого зіткнення з воротарем ФК "Андорра". За його життя боролися медики, але врятувати його вдалося, пише The Sun.

30-річний футболіст отримав сильний удар у голову та груди під час зіткнення з воротарем Хесусом Овоно.

Смерть футболіста в Іспанії

Деякі футболісти буквально плакали, а інші були помітно засмучені, коли Де Мігель лежав нерухомо на полі.

Натомість його суперник отримав пряму червону картку, перш ніж матч другого дивізіону було припинено на сьомій хвилині компенсованого часу з рахунком 2:2.

Повідомляється, що у Хесуса де Мігеля сталася зупинка серця в кареті швидкої допомоги, яка доставила його до лікарні.

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Парамедики реанімували його, а футбольний клуб за який він виступав повідомив, що його стан "стабільний, незважаючи на тяжкі травми".

Хоча лікарям вдалося стабілізувати його життєво важливі функції після госпіталізації, футболіст впав у кому. Він боровся за життя всю ніч, але безуспішно.

Проте вранці 3 листопада клуб повідомив у соціальних мережах, що стан Де Мігеля "погіршився". Невдовзі після цього там заявили про смерть свого нападника.

"Не в змозі повірити, що це правда, повідомляємо про трагічну смерть Хесуса де Мігеля Аламеди. Ми залишаємося поруч з його родиною, поруч з його близькими, поруч з усіма фанами, які сьогодні оплакують цю трагічну звістку. Родина Хесуса де Мігеля просить максимально поважати їхнє приватне життя у цей важкий час", — йдеться у заяві футбольного клубу в X.

Відомо, що футболіст народився в Мадриді в 1996 році. Він виступав за багато футбольних клубів Іспанії, зокрема, "Леганес", "Уніоністас" та "Кастельон", а також "Тенерифе".

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