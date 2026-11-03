$20 в час за прогулку с роботом: в США появилась необычная вакансия

В Сан-Франциско стартап объявил о необычной вакансии. Компания искала людей для выгула собак-роботов на открытых маршрутах по городу.

Работа оплачивалась примерно столько же, сколько зарабатывает человек, выгуливающий обычных собак. Но иногда этих животных приходилось носить домой, сообщает The New York Times.

Компания Dimensional из Сан-Франциско опубликовала объявление в группе Bay Area Jobs на Facebook, где искала людей для выгула роботов-собак по открытым маршрутам по городу. Заработная плата составляла 20 долларов в час, смены длились от четырёх до шести часов, а опыт работы с робототехникой не требовался.

"Начните сразу и получайте оплату после каждой завершённой смены. Оплачиваемое обучение включено", — говорится в объявлении.

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Но мелким шрифтом было указано, что кандидаты должны уметь "безопасно обращаться с оборудованием весом около 15 килограммов", поскольку роботы иногда перегревались или просто останавливались, и их приходилось вручную тащить обратно в офис. Как оказалось, этот офис расположен в городском районе Догпатч.

Но после этого объявление было удалено. Оно собрало всего несколько комментариев, в том числе от матери, которая написала: "Мой сын заинтересовался. Может начать сразу".

Прогулки не были связаны с физическими упражнениями. А люди управляли машинами стоимостью примерно 2000 долларов с помощью пульта дистанционного управления или мобильного приложения, пока камеры и датчики собирали данные о городе вокруг них.

Компания Dimensional, основанная 26-летним Стешем Помихтером, разрабатывает операционную систему, предназначенную для управления роботами с помощью агентов искусственного интеллекта. Она приобрела более 100 роботов-собак и 50 человекоподобных роботов для работы.

Главным выводом эксперимента с вакансией стало доверие к людям.

"В ходе нашего эксперимента по выгулу собак мы установили, что агенты по-прежнему очень плохо управляют оборудованием. И в этом процессе по-прежнему нужны люди", — сказал Помихтер.

Напомним, что в сети появилась вакансия для мужчин, которым обещают увлекательные морские приключения и поиск сокровищ. За это предлагают зарплату до 100 тысяч долларов в год.

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