$20 на годину за прогулянку з роботом: у США з'явилася незвична вакансія

У Сан-Франциско стартап оголосив про незвичну вакансію. Компанія шукала людей для вигулу собак-роботів на відкритих маршрутах по місту.

Робота оплачувалася приблизно стільки ж, скільки заробляє людина, яка вигулює звичайних собак. Але іноді цих тварин доводилося носити додому, повідомляє The New York Times.

Компанія Dimensional із Сан-Франциско опублікував оголошення у групі Bay Area Jobs на Facebook, де шукала людей для вигулу собак-роботів на відкритих маршрутах по місту. Заробітна плата становила 20 доларів на годину, зміни тривали від чотирьох до шести годин, і досвід роботи з робототехнікою не був потрібен.

"Почніть одразу та отримуйте оплату після кожної завершеної зміни. Оплачуване навчання включено", — йдеться в оголошенні.

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Але дрібним шрифтом було вказано, що кандидати мали вміти "безпечно поводитися з обладнанням вагою близько 15 кілограмів", бо роботи іноді перегрівалися або просто зупинялися, і їх доводилося вручну тягнути назад до офісу. Як виявилося, цей офіс розташований у міському районі Догпатч.

Але після цього оголошення було видалено. Воно отримало лише кілька коментарів, зокрема від матері, яка написала: "Мій син зацікавлений. Може почати одразу".

Прогулянки не були пов'язані з фізичними вправами. А люди керували машинами вартістю приблизно 2000 доларів за допомогою пульта дистанційного керування або телефонного додатка, поки камери та датчики збирали дані про місто навколо них.

Компанія Dimensional, заснована 26-річним Стешем Поміхтером, створює операційну систему призначену для того, щоб агенти штучного інтелекту керували роботами. Вона придбала понад 100 роботів-собак та 50 людиноподібних роботів для роботи.

Головним висновком експерименту з вакансією стала довіра до людей.

"З нашого експерименту з вигулом собак ми визначили, що агенти все ще дуже погано контролюють обладнання. І люди все ще потрібні в цьому процесі", – сказав Поміхтер.

Нагадаємо, що у мережі з'явилася вакансія для чоловіків, яким обіцяють захопливі морські пригоди, пошук скарбів. За це пропонують до 100 тисяч доларів зарплати на рік.

Також дівчина з Канади провела більшу частину своїх років, працюючи на двох роботах, щоб швидко досягти фінансової свободи. Але пізніше зрозуміла, що не хоче жертвувати своїм життям заради майбутнього.