Война, лесные пожары и финансовый крах: что предсказал Нострадамус на 2027 год

Сторонники теорий заговора утверждают, что расшифрованные пророчества Нострадамуса на 2027 год предупреждают о войне на Ближнем Востоке, лесных пожарах и разрушительном мировом финансовом коллапсе.

В 2027 году человечество ждут военное вторжение и пожары, согласно расшифрованным пророчествам французского астролога Нострадамуса, скончавшегося в 1566 году, пишет Daily Star.

По словам сторонников предсказаний Нострадамуса, он предсказал войну Гитлера, теракты 11 сентября и большой пожар в Лондоне.

Анализ, проведенный Sky HISTORY, показывает, что провидец XVI века предсказывал масштабные катастрофы на следующий год.

"Сквозь огонь и оружие, недалеко от Чёрного моря. Он придёт из Персии, чтобы оккупировать Трапезунд", — писал он в одном из своих стихотворений.

Известно, что Персия — это древний Иран, а Трапезунд — древнее название черноморского порта Трабзон в Турции. Поэтому исследователи его пророчеств утверждают, что этот стих якобы предупреждает о войне на Ближнем Востоке, которая приведёт к хаосу во всём регионе.

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"Небесный огонь с западной стороны. И с юга, устремляющийся на восток", — писал астролог в другом стихотворении.

Исследователи его предсказаний утверждают, что речь в них идет о сильных лесных пожарах, которые уничтожат целые экосистемы, выжигая дотла всё живое вокруг.

Еще одно его предсказание предупреждает о глобальном крахе рынка ценных бумаг.

Напомним, что Джон Хоуг, которого называют "американским Нострадамусом", предупреждает, что человечество стоит на грани апокалипсиса. Джон Хоуг, который четыре десятилетия анализировал древние предсказания, утверждает, что к 2028 году может произойти серия из трёх ядерных атак, экономический крах США и разрушительная война продолжительностью 27 лет.

Кроме того, в мультсериале "Симпсоны" предсказали участие Дональда Трампа в выборах 2024 года и предупреждают, что в 2028 году кандидатом может стать его жена — Иванка Трамп.