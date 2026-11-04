Війна, лісові пожежі та фінансовий крах: що Нострадамус передбачив на 2027 рік

Прихильники теотрій конспірології стверджують, що розшифровані пророцтва Нострадамуса на 2027 рік попереджають про війну на Близькому Сході, лісові пожежі та руйнівний світовий фінансовий колапс.

Військове вторгнення та пожежі чекають людство у 2027 році, згідно з розшифрованими пророцтвами французького астролога Нострадамуса, який помер у 1566 році, пише Daily Star.

За словами прихильників прогнозів Нострадамуса, він передбачив війну Гітлера, теракти 11 вересня та велику пожежу в Лондоні.

Аналіз, проведений Sky HISTORY, показує, що провидець XVI століття говорив про потужні катастрофи на наступний рік.

"Крізь вогонь і зброю недалеко від Чорного моря. Він прийде з Персії, щоб окупувати Трапезунд", — писав він в одному із своїх віршів.

Відомо, що Персія — це старовинний Іран, а Трапезунд – давня назва чорноморського порту Трабзон у Туреччині. Відтак, дослідники його пророцтв стверджують, що цей вірш нібито попереджає про війну на Близькому Сході, яка спричинить хаос у всьому регіоні.

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"Небесний вогонь із західного боку. І з півдня, що біжить до сходу", — писав астролог в іншому вірші.

Дослідники його передбачень стверджують, що у ньому мова йде про сильні лісові пожежі, які знищать цілі екосистеми, випалюючи до тла усе живе навколо.

Ще одня його передбачення попереджає про глобальний крах ринку цінних паперів.

Нагадаємо, що Джон Хоуг, якого називають "американським Нострадамусом", попереджає, що людство стоїть на межі апокаліпсису. Джон Хоуг, який чотири десятиліття аналізував давні передбачення, стверджує, що до 2028 року може відбутися трилогія ядерних атак, економічний крах США та руйнівна війна тривалістю 27 років.

Також у мультсеріалі "Сімпсони" передбачили участь Дональда Трампа у виборах 2024 року і попереджають, що у 2028 році кандидаткою може стати його дружина — Іванка Трамп.