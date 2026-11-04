Ограбление на 40 млн евро в стиле "Острых козырьков": в ЕС разыскивают похитительницу из банды "Розовые пантеры"

В Нидерландах разыскивают 41-летнюю Нинославу Йович из Сербии. Женщину подозревают в причастности к необычному ограблению ювелирных изделий на художественной ярмарке TEFAF 2022.

Инцидент произошёл в городе Маастрихт. Тогда были похищены драгоценности на сумму около 40 миллионов евро. А грабители были одеты в стиле популярного сериала BBC "Острые козырьки", пишет издание Bild.

28 июня 2022 года четверо мужчин ворвались в ювелирный магазин. Они были одеты в стиле сериала "Острые козырьки". По данным Европола, во время ограбления они были одеты в костюмы, сшитые на заказ, и кепки.

Следы грабителей обнаружили в Германии

За две минуты вооружённые грабители разбили витрины и похитили ювелирные изделия стоимостью около 40 миллионов евро. Никто не пострадал. Бандиты скрылись с места происшествия на электросамокатах.

Видео дня

Затем преступники сбежали через Германию в Сербию. Их задержали за превышение скорости, что позволило полиции выявить ряд подозреваемых. Сейчас следователи разыскивают четырёх мужчин по всей Европе.

Однако полиция также разыскивает блондинку из Сербии. Её также подозревают в ограблении. Считается, что Нинослава Йович проживает преимущественно в Сербии. Но следователи не исключают, что она также выезжает в другие страны.

На странице Европола в разделе "Самые разыскиваемые" размещено описание похитительницы драгоценностей, а также несколько фотографий. У неё карие глаза, а на предплечьях набиты татуировки в виде розы и букв. Европол предлагает вознаграждение в размере 20 000 евро за информацию, которая приведёт к её аресту.

Александр Стоилкович, Александр Ценич, Душко Димитревич и Братислав Стоянович Фото: Коллаж: Фокус

Полиция также разыскивает их сообщников: 50-летнего Александра Стоилковича, 50-летнего Александра Ценича, 50-летнего Душка Димитревича и 41-летнего Братислава Стояновича. Считается, что мужчины находятся в Сербии, вооружены и представляют опасность. Европол сообщает, что, возможно, они выезжают за границу под вымышленными именами.

За каждого из четырёх сербов объявлено вознаграждение в размере 20 000 евро. Они также включены в список "наиболее разыскиваемых".

В то же время из похищенных драгоценностей пока были найдены лишь три бриллианта: один в Израиле, один в Гонконге и один в этом году в Ботсване, на юге Африки. Следователи подозревают, что банда входит в известную сеть похитителей драгоценностей "Розовые пантеры" из Сербии и Черногории.

Напомним, что французская прокуратура раскрыла подробности дерзкого ограбления музея, из которого группа воров похитила две картины Огюста Ренуара. Речь идет о полотнах "Портрет мадам Колонна Романо" и "Молодая женщина у колодца".

Кроме того, "Книга Откровения" (L'Apocalypse), иллюстрированная Жаном Кокто и Сальвадором Дали, была похищена из Центра современного искусства в Иссуаре в ночь с воскресенья на понедельник.