Пограбування на €40 млн в стилі "Гострих козирків": у ЄС шукають викрадачку з банди "Рожеві пантери"

У Нідерландах розшукують 41-річну Нінославу Йович з Сербії. Жінку підозрюють у причетності до незвичайного пограбування коштовностей на художньому ярмарку TEFAF 2022.

Інцидент трапився у місті Маастрихт. Тоді було викрадено коштовностей на суму близько 40 мільйонів євро. А грабіжники були одягнені у стилі популярного серіалу BBC "Гострі козирки", пише видання Bild.

28 червня 2022 року четверо чоловіків вдерлися до ювелірного магазину. Вони були одягнені у стилі серіалу "Гострі козирки". За даними Європолу, під час пограбування вони були одягнені в костюми на замовлення та кепки .

Слід грабіжників знайшли у Німеччині

За дві хвилини озброєні злодії розбили вітрини та вкрали ювелірні вироби вартістю приблизно 40 мільйонів євро. Ніхто не постраждав. Бандити втекли з місця події на електросамокатах.

Потім злочинці втекли через Німеччину до Сербії. Їх спіймали на перевищенні швидкості, що дало поліції низку підозрюваних. Слідчі зараз розшукують чотирьох чоловіків по всій Європі.

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Але поліція також розшукує білявку з Сербії. Її також підозрюють у пограбуванні. Вважається, що Нінослава Йович проживає переважно в Сербії. Але слідчі не виключають, що вона також подорожує до інших країн.

На сторінці Європолу в розділі "Найбільш розшукувані" є опис викрадачки коштовностей, а також кілька фотографій. У неї карі очі, а на передпліччях витатуйовані троянда та літери. Європол пропонує винагороду в розмірі 20 000 євро за інформацію, яка призведе до її арешту.

Александр Стоїлкович, Александр Ценіч, Душко Дімітрєвич та Братислав Стоянович Фото: Колаж: Фокус

Поліція також розшукує їхніх спільників: 50-річного Александра Стоїлковича, 50-річного Александра Ценіча, 50-річного Душка Дімітрєвича та 41-річного Братислава Стояновича. Вважається, що чоловіки перебувають у Сербії та є озброєними та небезпечними. Європол повідомляє, що можливо, вони подорожують за кордон під вигаданими іменами.

За кожного з чотирьох сербів запропоновано винагороду в розмірі 20 000 євро. Вони також перебувають у списку "найбільш розшукуваних".

Натомість з вкрадених коштовностей поки що було знайдено лише три діаманти: один в Ізраїлі, один у Гонконзі та один цього року в Ботсвані, на півдні Африки. Слідчі підозрюють, що банда належить до відомої мережі викрадачів коштовностей "Рожеві пантери" із Сербії та Чорногорії.

Нагадаємо, що французька прокуратура розкрила деталі нахабного пограбування музею, звідки група злодіїв поцупила дві картина Огюста Ренуара. Мова йде про полотна "Портрет мадам Колонна Романо" та "Молода жінка біля колодязя".

Також "Книга Одкровення" (L'Apocalypse), яку ілюстрували Жан Кокто та Сальвадор Далі, була викрадена з Центру сучасного мистецтва в Іссуарі в ніч з неділі на понеділок.