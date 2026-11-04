За наркобарона из ЕС назначили рекордные €2 млн: его не могут арестовать из-за президента Сьерра-Леоне

На протяжении многих лет 35-летнего кокаинового барона Йозефа Лейдеккерса из Нидерландов не удавалось задержать, несмотря на то, что за информацию о нем было объявлено вознаграждение в размере 200 000 евро.

Поэтому он продолжал развивать свой наркобизнес из Сьерра-Леоне и теперь, вероятно, является миллиардером. Однако в Гааге увеличили вознаграждение за его поимку до 2 миллионов евро, пишет Bild.

След наркобарона потерялся в 2020 году. По сообщениям турецких СМИ, Лейдеккерс въехал в Турцию с немецким паспортом на имя "Даниэль Эрнст" и исчез из поля зрения правоохранительных органов. Паспорт для него получила сотрудница городского совета Кельна Ванесса П.

Кокаиновый барон под защитой президента Сьерра-Леоне

Но в 2024 году он появился в Сьерра-Леоне якобы в качестве мужа дочери 62-летнего президента Джулиуса Маады Био. Теперь он, по всей видимости, находится под защитой этого политика.

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Сообщается, что у него есть дипломатический паспорт этой страны. На видеозаписях его можно увидеть на новогодней службе вместе с президентом и на дне рождения главы иммиграционного управления.

Хотя Йозефа Лейдеккерса, которого называют "Болле Джос", заочно приговорили к 103 годам лишения свободы в его родной стране и в Бельгии за подстрекательство к убийству, ограблению и торговле наркотиками, его бизнес процветает.

Болле Джос находится под защитой президента Сьерра-Леоне Фото: Скриншот

По данным СМИ, он зарабатывает около 2 миллиардов евро в год на кокаине, что в четыре раза превышает совокупный доход государства Сьерра-Леоне. Кроме того, наркобарон получил особый статус благодаря инвестициям в легальную экономику страны.

Даже угроза министра юстиции Нидерландов сократить 18 миллионов евро помощи ЕС на развитие Сьерра-Леоне, если 35-летнего мужчину не экстрадируют, не помогла.

На странице в разделе "Самые разыскиваемые" Европола указаны условия получения вознаграждения.

Йозеф Лейдеккерс: почему за его задержание предлагают 2 млн евро Фото: Скриншот

"За информацию, которая приведет к аресту Йозефа Лейдеккерса, предлагается вознаграждение в размере 2 миллионов евро", — говорится в объявлении.

Следователи надеются, что кто-нибудь обратится в правоохранительные органы, если они выедут за пределы Сьерра-Леоне.

Однако неизвестно, хватит ли этой суммы, чтобы преодолеть страх мести со стороны картеля. В Нидерландах Лейдеккерс якобы частично причастен к похищению, пыткам и убийству босса мафии Мокро Найми Джиллала в 2019 году.

Напомним, что бывший олимпийский сноубордист Райан Веддинг, который, по версии ФБР, стал кокаиновым бароном, выставил на аукцион свою коллекцию супербайков стоимостью 40 миллионов долларов после того, как его арестовали.

Кроме того, бывшая жена известного наркобарона Эль Чапо, который находится в тюрьме с 2019 года, оставила свою прежнюю жизнь, чтобы стать инфлюенсеркой.