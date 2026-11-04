За наркобарона з ЄС призначили рекордні €2 млн: його не можуть арештувати через президента Сьєрра-Леоне

Роками 35-річного кокаїнового барона Йозефа Лейдеккерса з Нідерландів не могли затримати попри те, що за інформацію про нього було призначено винагороду в розмірі 200 000 євро.

Тож він продовжував розвивати свій наркобізнес із Сьєрра-Леоне і тепер, ймовірно, є мільярдером. Але тепер у Гаазі збільшили винагороду за нього до 2 мільйонів євро, пише Bild.

Слід наркобарона зник у 2020 році. За повідомленнями турецьких ЗМІ, Лейдеккерс в'їхав до Туреччини з німецьким паспортом на ім'я "Даніель Ернст" і зник з поля зору правоохоронних органів. Паспорт для нього отримала співробітниця міської ради Кельна Ванесса П.

Кокаїновий барон під захистом президента Сьєрра-Леоне

Але у 2024 році він з'явився в Сьєрра-Леоне як нібито чоловік доньки 62-річного президента Джуліуса Маади Біо. Тепер він, очевидно, перебуває під захистом політика.

Повідомляється, що у нього є дипломатичний паспорт цієї країни. На відеозаписах його видно на новорічній службі з президентом та на дні народження голови імміграційного управління.

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Хоча Йозефа Лейдеккерса, якого називають "Болле Джос", заочно засудили до 103 років позбавлення волі у своїй рідній країні та в Бельгії за підбурювання до вбивства, пограбування та торгівлю наркотиками, його бізнес процвітає.

Болле Джос під захистом президента Сьєрра-Леоне Фото: Скриншот

За повідомленнями ЗМІ, він заробляє приблизно 2 мільярди євро щорічно на кокаїні, що в чотири рази перевищує загальний дохід держави Сьєрра-Леоне. Крім того, наркобарон отримав особливий статус завдяки інвестиціям у легальну економіку країни.

Навіть погроза міністра юстиції Нідерландів скоротити 18 мільйонів євро допомоги ЄС на розвиток Сьєрра-Леоне, якщо 35-річного чоловіка не екстрадують, не допомогла.

На сторінці у розділі "Найрозшукуваніші" Європолу йдеться про умови отримання винагороди.

Йозеф Лейдеккерс: чому за його затримання дають €2 млн Фото: Скриншот

"За інформацію, яка призведе до арешту Йозефа Лейдеккерса, пропонується винагорода в розмірі 2 мільйонів євро", — йдеться в оголошенні.

Слідчі сподіваються, що хтось звернеться до правоохоронців, якщо вони виїдуть за межі Сьєрра-Леоне.

Але не відомо, чи вистачить цієї суми, щоб подолати страх помсти картелю. У Нідерландах Лейдеккерс нібито частково відповідальний за викрадення, тортури та вбивство боса мафії Мокро Найми Джиллал у 2019 році.

Нагадаємо, що колишній олімпійський сноубордист Раян Веддінг, який за версією ФБР став кокаїновим бароном, виставив на аукціон свою колекцію супербайків вартістю 40 мільйонів доларів після того, як його заарештували.

Також колишня дружина відомого наркобарона Ель Чапо, який перебуває у в'язниці з 2019 року, залишила своє колишнє життя, щоб стати інфлюенсеркою.