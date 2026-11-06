Проехала на грузовике сотни километров: на складе Amazon в Польше обнаружили редкого грызуна

Во Вроцлаве работники логистического склада спасли редкую садовую соню. Грызун незаметно преодолел путь из Франции в Польшу на грузовике.

Неожиданный инцидент произошел в центре логистического комплекса Amazon в польском Вроцлаве, сообщает природоохранная организация EKOSTRAŻ.

Работники заметили на грузовике, прибывшем из Франции, маленького грызуна — европейскую садовую божью коровку — чрезвычайно редкий вид, которому грозит исчезновение.

Когда животное поймали, выяснилось, что это самка. Её назвали Амазонкой. Сейчас она находится под наблюдением специалистов в карантине, где проходит необходимые обследования.

Во Вроцлаве спасли садовую соню, которой грозит исчезновение Фото: Скриншот

Несмотря на долгое путешествие, грызун чувствует себя хорошо и у него отличный аппетит.

Находка сотрудников считается особенной, ведь из-за стремительного сокращения популяции этого вида за три десятилетия численность этих животных в Европе уменьшилась примерно вдвое.

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В Польше садовая соня имеет статус критически исчезающего вида, а в дикой природе, вероятно, сохранилось лишь одно место её обитания.

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