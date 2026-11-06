Проїхала на вантажівці сотні кілометрів: на складі Amazon у Польщі знайшли рідкісного гризуна

У Вроцлаві працівники логістичного складу врятували рідкісну садову соню. Гризун непомітно подолав шлях із Франції до Польщі на вантажівці.

Несподіваний інцидент трапився у центрі логістичного комплексу Amazon у польському Вроцлаві, повідомляє природоохоронна організація EKOSTRAŻ.

Працівники помітили на вантажівці, яка прибула з Франції, маленького гризуна, що є європейською садовою сонею — надзвичайно рідкісним видом, якому загрожує зникнення.

Коли тваринку спіймали, з'ясувалося, що це самка. Її назвали Амазонкою. Наразі вона перебуває під наглядом спеціалістів на карантині, де проходить необхідні обстеження.

У Вроцлаві врятували садову соню, якій загрожує зникнення Фото: Скриншот

Попри далеку подорож, гризун почувається добре та має гарний апетит.

Знахідка працівників вважається особливою, адже через стрімке скорочення популяції цього виду за три десятиліття чисельність цих тварин у Європі зменшилася приблизно вдвічі.

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У Польщі соня садова має статус критично зникаючого виду, а в дикій природі, ймовірно, збереглося лише одне місце його проживання.

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