Вызывают короткое замыкание в домах: миллионы инвазивных муравьев захватывают США

Инвазивные рыжевато-коричневые муравьи распространяются по южной части США, образуя огромные колонии, которые могут насчитывать миллионы насекомых.

Эти муравьи могут проникать в электрооборудование, замыкать автоматические выключатели и наносить значительный ущерб домам и предприятиям, пишет издание People.

Рыжевато-коричневые "сумасшедшие" муравьи были замечены в некоторых районах Техаса, Луизианы, Миссисипи, Алабамы и Флориды, где их огромное количество создает проблемы для домовладельцев и предприятий.

"И когда я говорю „размножились“, я имею в виду, что они просто заполонили площадь миллионами и миллионами муравьев. Они собираются в огромные суперколонии, просто невероятное количество", — описал масштабы ситуации Джо Макгоун, таксономист-муравьевед из Энтомологического музея Миссисипи.

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Эти маленькие красновато-коричневые насекомые, родом из Южной Америки, обитают в США уже почти столетие.

По словам МакГоуна, их популяция начала стремительно расти примерно 20–25 лет назад, и недавно исследователи заметили изменения в местах появления муравьёв на юге. В некоторых местах их концентрация стала настолько высокой, что создаётся впечатление, будто земля движется.

МакГон рассказал, как вместе с другим исследователем посетил гравийную дорогу и заметил, что её поверхность как будто вибрирует. Но двигалась не сама дорога, а огромное количество муравьёв, ползавших по ней.

Несмотря ни на что, рыжеватые муравьи не жалят и не обладают ядом, хотя могут кусаться. Наибольшую угрозу для людей представляет их склонность проникать в здания и скапливаться вокруг электрооборудования.

Миллионы муравьев могут остановить работу предприятий

МакГаун пояснил, что муравьи могут проникать в распределительные щиты с автоматическим выключателем и другие электрические системы, что иногда приводит к короткому замыканию. Когда их беспокоят, они также могут выделять феромоны тревоги, которые привлекают ещё больше муравьёв в то же место, что усугубляет проблему.

Поэтому убытки могут быть значительными. МакГоун рассказал, что из-за сложившейся ситуации временно приостановили работу крупных предприятий в Хьюстоне, а проблемы с электроснабжением и другие убытки обходятся в миллионы долларов.

Муравьи также способны распространяться на новые территории, даже если люди не подозревают, что перевозят их. Они могут переноситься на растениях в горшках, дровах и тюках сена.

Их растущее число также создает проблемы для местной дикой природы.

Почему муравьев становится так много

МакГоун рассказал, что учёные до сих пор не до конца понимают, почему популяции муравьёв иногда резко растут после того, как годами оставались относительно стабильными. Он предполагает, что изменение погодных условий может способствовать расширению их ареала, хотя эта связь не установлена.

Домовладельцам бывает сложно распознать рыжевато-коричневых муравьев, ведь они могут быть похожи на другие мелкие виды муравьев.Однако их красноватый цвет и чрезвычайно большое количество могут служить подсказкой, но для подтверждения их идентичности часто требуется помощь эксперта.

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