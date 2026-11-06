Викликають коротке замикання в будинках: мільйони інвазивних мурах захоплюють США

Інвазивні рудувато-коричневі мурахи поширюються по південній частині США, утворюючи величезні колонії, які можуть містити мільйони комах.

Ці мурахи можуть проникати в електрообладнання, замикати автоматичні вимикачі та завдавати значної шкоди будинкам і підприємствам, пише видання People.

Рудувато-коричневі божевільні мурахи, були помічені в деяких частинах Техасу, Луїзіани, Міссісіпі, Алабами та Флориди, де їх величезна кількість створює проблеми для домовласників та бізнесу.

"І коли я кажу "вибухнули", я маю на увазі, що вони просто заполонили площу мільйонами й мільйонами мурах. Вони збираються у величезні суперколонії, просто неймовірна кількість", — описав масштаби ситуації Джо Макгоун, таксономіст мурах з Ентомологічного музею Міссісіпі.

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Ці маленькі червонувато-коричневі комахи, що походять з Південної Америки, живуть в США вже майже століття.

За словами МакГоуна, їхня популяція почала стрімко зростати приблизно 20-25 років тому, і нещодавно дослідники помітили зміни в місцях появи мурах на півдні. У деяких місцях концентрація стала настільки сильною, що здається, ніби земля рухається.

МакҐаун розповів, як разом з іншим дослідником відвідав дорогу з гравію і помітив, що її поверхня ніби вібрує. Але рухалася не сама дорога, а величезна кількість мурах, що повзали по ній.

Незважаючи на все, рудуваті мурахи не жалять і не переносять отрути, хоча можуть кусатися. Найбільша загроза для людей полягає в їхній схильності проникати в будівлі та збиратися навколо електрообладнання.

Мільйони мурах можуть зупиняти роботу підприємств

МакҐаун пояснив, що мурахи можуть проникати в щитки з автоматичним вимикачем та інші електричні системи, іноді спричиняючи коротке замикання. Коли їх турбують, вони також можуть виділяти феромони тривоги, які приваблюють ще більше мурах до того ж місця, що погіршує проблему.

Тож збитки можуть бути значними. МакГоун розповів, що через таку ситуацію тимчасово зупинили роботу великих підприємств у Х'юстоні, а проблеми з електропостачанням та інші збитки коштують мільйони доларів.

Мурахи також здатні поширюватися на нові території, навіть якщо люди не усвідомлюють, що вони їх перевозять. Вони можуть перевозити комах на рослинах у горщиках, дровах та тюках сіна.

Їхня зростаюча кількість також створює проблеми для місцевої дикої природи.

Чому мурах стає настільки багато

МакГоун розповів, що вчені досі не до кінця розуміють, чому популяції мурах іноді різко зростають після того, як роками залишалися відносно стабільними. Він підозрює, що зміна погодних умов може сприяти розширенню їхнього ареалу, хоча цей зв'язок не встановлено.

Для домовласників розпізнати рудувато-коричневих мурах складно, адже вони можуть бути схожі на інші дрібні види мурах.Проте їхній червонуватий колір та надзвичайно велика кількість можуть давати підказки, але для підтвердження їхньої ідентичності часто потрібна допомога експерта.

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