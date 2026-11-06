Течение смыло пикап с пассажирами: 24-летняя инфлюенсерша утонула в реке во время ДТП в Никарагуа

24-летняя инфлюенсерша Эмма Мари Лоран из Франции погибла в ДТП в Никарагуа. Она погибла во время отпуска, утонув в реке.

Эмма путешествовала по самым красивым странам мира, делясь своими впечатлениями с десятками тысяч человек в социальных сетях, пишет издание Bild.

Как официально подтвердили власти Никарагуа, молодая женщина является одной из трёх жертв, тела которых были извлечены из пикапа в реке Рио-Науалапа на юго-западе страны.

Её подруга впервые рассказала о том, что произошло в ночь на 9 октября. По её словам, группа путешественников намеревалась пересечь реку на пикапе.

Инфлюенсерши Марин Депуи (справа) и Эмма Мари Лоран Фото: Соцсети

"Мы возвращались с урока танцев около полуночи, шел проливной дождь. До отеля оставалось всего 15 минут ходьбы. В выбоине на дороге вода доходила примерно до колен. Когда мы уже собирались проехать, внезапно справа нахлынула волна. Через секунду вода доходила до окна", — вспоминает в Instagram Марин Деспуи, также французская инфлюенсерша.

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Водитель из её серф-лагеря и её брат, сидевший на пассажирском сиденье, успели сразу выбраться.

"Их окна были открыты", — сказала Марин.

Но для неё, Эммы Мари и двух других женщин на заднем сиденье началась невероятная борьба за выживание.

"Когда машина погружалась в воду, и на самом верху оставался лишь небольшой участок воздуха, Эмма сохраняла спокойствие и сказала нам вдохнуть как можно больше воздуха. Я плакала. Двери и окна открыть было невозможно, машину засасывало в воду", — говорит она.

Течение унесло машину на 300 метров

С последних сил ей удалось выбраться наружу через уже открытое окно. На поверхности её сначала унесло течением, прежде чем она успела добраться до берега.

Позже крестьяне обнаружили "Тойоту" примерно в 300 метрах от места аварии. Она лежала на боку, почти полностью погруженная в коричневую воду. Двери по-прежнему были закрыты.

Эмма Мари Лоран погибла во время поездки в Никарагуа Фото: Фото взяты из открытых источников

Но для Эммы Мари, швейцарской туристки Ноэ Лины Л. и местной девушки Карен Нахоми Лопес М. помощь пришла слишком поздно.

Отдыхающие познакомились в серф-лагере на побережье Тихого океана.

"Эмма была для меня как сестра. Я всегда буду ей благодарна", — сказала Марин, которая путешествовала с Эммой два года.

Напомним, что 23-летняя инфлюенсерша из Бразилии Габриэла Кардозу таинственно исчезла в начале сентября. Машину её матери нашли спрятанной в пустом доме, а полиция заявила, что среди возможных версий рассматривает убийство.

Кроме того, инфлюенсерша Синди Тамес из Мексики опубликовала в социальных сетях видеоролик о своей "плохой стороне", а после этого её нашли мёртвой вместе с её партнёром и тремя детьми.