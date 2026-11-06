Течія змила пікап з пасажирами: 24-річна інфлюенсерка потонула в річці під час ДТП у Нікарагуа

24-річна інфлюенсерка Емма Марі Лоран з Франції загинула в ДТП у Нікарагуа. Вона загинула під час відпустки, втопившись у річці.

Емма подорожувала найкрасивішими країнами світу, ділячись своїми враженнями з десятками тисяч людей у ​​соціальних мережах, пише видання Bild.

Як офіційно підтвердила влада Нікарагуа, молода жінка є однією з трьох жертв, тіла яких були вилучені з пікапа в річці Ріо-Науалапа на південному заході країни.

Її подруга вперше розповіла про те, що сталося в ніч на 9 жовтня. За її словами, група мандрівників мала намір перетнути річку на пікапі.

Інфлюенсерки Марін Депуї (праворуч) та Емма Марі Лоран Фото: Соцмережi

"Ми поверталися з уроку танців близько півночі, йшов проливний дощ. До готелю було лише 15 хвилин ходьби. У вибоїні на дорозі вода сягала приблизно по коліна. Коли ми вже збиралися проїжджати, раптово справа нахлинула хвиля. За секунду вода сягала вікна", — згадує в Instagram Марін Деспуї, також французька інфлюенсерка.

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Водій з її серф-табору та її брат на пасажирському сидінні встигли одразу вибратися.

"Їхні вікна були відчинені", — сказала Марін.

Але для неї, Емми Марі та двох інших жінок на задньому сидінні почалася неймовірна боротьба за виживання.

"Коли машина занурювалася, і на самому верху залишалася лише невелика ділянка повітря, Емма зберігала спокій і сказала нам вдихнути якомога більше повітря. Я плакала. Двері та вікна не можна було відчинити, машину ковтала вода", — каже вона.

Течія віднесла машину на 300 метрів

З останніх сил їй вдалося вилізти вперед через вже відчинене вікно. На поверхні її спочатку знесло течією, перш ніж вона встигла дістатися берега.

Пізніше селяни виявили "Тойоту" приблизно за 300 метрів від місця аварії. Вона лежала на боці, майже повністю занурена в коричневу воду. Двері були все ще зачинені.

Емма Марі Лоран загинула під час подорожі до Нікарагуа Фото: Фото з відкритих джерел

Але для Емми Марі, швейцарської туристки Ное Ліни Л. та місцевої дівчини Карен Нахомі Лопес М. допомога прийшла надто пізно.

Відпочивальники познайомилися в серф-таборі на узбережжі Тихого океану.

"Емма була для мене як сестра. Я завжди буду їй вдячна", — сказала Марін, яка подорожувала з Еммою два роки.

Нагадаємо, що 23-річна інфлюенсерка з Бразилії Габріела Кардозу загадково зникла на початку вересня. Машину її мами знайшли захованою в порожньому будинку, а поліція заявила, що серед можливих версій розглядають вбивство.

Також інфлюенсерка Сінді Тамес з Мексики опублікувала в соціальних мережах відеоролик про свою "погану сторону", а після цього її знайшли мертвою разом з її партнером та трьома дітьми.