"Пьяный енот", разгромивший магазин алкоголя, помог собрать десятки тысяч долларов на защиту животных

Известный енот из Вирджинии, который ворвался в магазин спиртных напитков, разбил бутылки и уснул в туалете, теперь приносит пользу.

Мерч "Trashed Panda" после публикации этой истории принес более 257 000 долларов. Часть средств пойдет на покупку нательных камер для службы по контролю за животными, пишет Axios.

Сотрудники службы защиты животных округа Ганновер получают нагрудные камеры благодаря известному пьяному еноту в округе.

Пожертвования, собранные в ходе вирусной кампании с участием енота, покроют более половины стоимости программы в 65 000 долларов, предоставив сотрудникам правоохранительных органов новый инструмент для документирования расследований случаев жестокого обращения с животными и сбора доказательств для судебного преследования.

Видео дня

На прошлой неделе в Ганновере ввели правило о ношении нагрудных камер сотрудниками службы защиты животных, присоединившись к Ричмонду, Генрико и Честерфилду, которые уже используют их для наблюдения за животными.

Около 39 000 долларов в рамках пятилетней программы будут покрыты за счет пожертвований от компании, торгующей товарами с изображением пьяного енота, которая по состоянию на вторник собрала более 257 000 долларов для приюта для животных в Ганновере.

Согласно документам округа, офицеры должны будут включать камеры перед прибытием на вызовы, связанные с животными, и записывать весь инцидент.

Жильцы могут отказаться от записи внутри своих домов, за исключением случаев, когда полицейские проводят расследование, арест или обыск.

Сотрудники также могут остановить запись, если считают, что никакая важная информация не будет упущена, или если руководитель даст им указание остановить запись.

Обычные видеозаписи будут удаляться через 30 дней, тогда как записи, используемые в качестве доказательств, могут храниться десятилетиями. Когда сотрудники начнут носить камеры, об этом округ пока не сообщил.

"Я не знаю, когда мы когда-либо были в таком долгу перед каким-либо животным, как перед этим енотом", — сказала глава Ганновера Фэй Причард.

Напомню, что в декабре 2025 года сотрудники службы по контролю за животными в округе Ганновер, штат Вирджиния (США), отправились в выходные на необычный вызов. Енот проник в магазин алкогольных напитков, устроил беспорядок на полках и заснул в туалете после "опьянения".

Кроме того, видео с уродливым енотом стало вирусным в сети после того, как животное, у которого, по всей видимости, есть какой-то генетический дефект, приспособилось к окружающему миру. Её стойкость поразила пользователей сети.