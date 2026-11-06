"П'яний єнот", який розніс магазин алкоголю, допоміг зібрати десятки тисяч доларів на захист тварин

Відомий єнот з Вірджинії, який увірвався в алкогольний магазин, розбив пляшки і заснув у туалеті, тепер приносить користь.

Мерч "Trashed Panda" після його історії зібрав понад $257 000. Частина грошей піде на боді-камери для служби контролю за тваринами, пише Axios.

Співробітники служби захисту тварин округу Гановер отримують нагрудні камери, завдяки відомому п'яному єноту в окрузі.

Пожертви від вірусної кампанії з єнотом покриють понад половину програми вартістю 65 000 доларів, надавши офіцерам новий інструмент для документування розслідувань жорстокого поводження з тваринами та збору доказів для судового переслідування.

Минулого тижня у Ганновері запровадили політику щодо носіння нагрудних камер співробітниками служби захисту тварин, приєднавшись до Річмонда, Генріко та Честерфілда, які вже використовують їх для контролю за тваринами.

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Близько 39 000 доларів п'ятирічної програми будуть покриті за рахунок пожертвувань від компанії, що торгує товарами з п'яним єнотом, яка станом на вівторок зібрала понад 257 000 доларів для притулку для тварин у Ганновері.

Офіцери повинні будуть активувати камери перед прибуттям на виклики, пов’язані з тваринами та записувати весь інцидент відповідно до документів округу.

Мешканці можуть відмовитися від запису всередині своїх будинків, окрім випадків, коли поліцейські проводять розслідування, арешт або обшук.

Співробітники також можуть зупинити запис, якщо вважають, що жодна важлива інформація не буде втрачена, або якщо керівник дасть їм вказівку зупинити його.

Звичайні відеозаписи будуть видалені через 30 днів, тоді як записи, що використовуються як докази, можуть зберігатися десятиліттями. Коли офіцери почнуть носити камери, про що округ ще не оголосив.

"Я не знаю, коли ми коли-небудь були в такому боргу перед будь-якою твариною, як перед цим єнотом", — сказала керівник Ганновера Фей Прічард.

Нагадаю, що у грудні 2025 року співробітники служби з контролю за тваринами в окрузі Ганновер, штат Вірджинія (США), вирушили у вихідні на незвичайний виклик. Єнот проник у магазин алкогольних напоїв, влаштував безлад на полицях і заснув у туалеті після "сп'яніння".

Також відео з деформованим єнотом стало вірусним у мережі після того, як тварина, яка очевидно має якийсь генетичний дефект, адаптувалася до світу. Її стійкість вразила користувачів мереж.