Мозг не успевает за сюжетом: почему зумеры не могут смотреть фильмы без субтитров

Более половины представителей поколения Z в Великобритании смотрят телепередачи и фильмы с субтитрами. По результатам опроса YouGov, так поступают 53 % людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это самый высокий показатель среди всех возрастных групп.

В то же время реже всего субтитрами пользуются люди в возрасте от 55 до 64 лет. Среди них такой способ просмотра выбирают лишь 20 % опрошенных, сообщает издание Unilad.

Всего в исследовании приняли участие 35 753 человека. Их также спросили, почему они включают субтитры даже тогда, когда слышат звук телевизора.

Среди основных причин участники называли неразборчивую речь персонажей, непривычные акценты и слишком быструю речь. Некоторые зрители жаловались, что актеры на экране говорят слишком тихо или бормочут, поэтому без текста сложно понять диалоги.

Еще одна причина — условия проживания. Из-за высокой стоимости жизни многие молодые люди живут вместе с соседями или снимают жильё с другими людьми. В таких условиях громкий просмотр телевизора может мешать окружающим, поэтому субтитры помогают следить за сюжетом без необходимости увеличивать громкость.

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Кроме того, у современных зрителей гораздо больший выбор контента, чем у предыдущих поколений. Если раньше аудитория могла выбирать из ограниченного числа телеканалов и программ, то теперь доступны сотни каналов, стриминговых платформ и тысячи фильмов. Из-за более сложных сюжетных линий зрителям важно не пропускать даже отдельные реплики.

Некоторые участники опроса пояснили, что субтитры помогают им не упускать важные детали сюжета. Один из респондентов отметил, что без текста можно неправильно понять сюжет или пропустить информацию, которая влияет на дальнейшее развитие событий.

Другие респонденты рассказали, что включают субтитры из-за особенностей восприятия информации. В частности, дополнительная текстовая поддержка может быть полезна людям с СДВГ, аутизмом или нарушениями слуховой обработки информации.

В то же время для части молодежи это просто привычка. Некоторые смотрят фильмы и сериалы, занимаясь при этом другими делами — например, пролистывая ленту в телефоне. Субтитры помогают не упускать смысл даже тогда, когда внимание отвлекается от экрана.

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