Мозок не встигає за сюжетом: чому зумери не можуть дивитися фільми без субтитрів

Понад половина представників покоління Z у Великій Британії дивляться телевізійні програми та фільми із субтитрами. За результатами опитування YouGov, так роблять 53% людей віком від 18 до 24 років. Це найбільший показник серед усіх вікових груп.

Водночас найрідше субтитрами користуються люди віком від 55 до 64 років. Серед них такий спосіб перегляду обирають лише 20% опитаних повідомляє видання Unilad.

Загалом у дослідженні взяли участь 35 753 людини. Їх також запитали, чому вони вмикають субтитри навіть тоді, коли можуть чути звук телевізора.

Серед основних причин учасники називали нерозбірливу мову персонажів, незвичні акценти та надто швидке мовлення. Деякі глядачі скаржилися, що актори на екрані говорять надто тихо або бурмочуть, тому без тексту складно зрозуміти діалоги.

Ще одна причина — умови проживання. Через високу вартість життя багато молодих людей мешкають разом із сусідами або орендують житло з іншими людьми. У таких умовах гучний перегляд телевізора може заважати оточенню, тому субтитри допомагають стежити за сюжетом без необхідності збільшувати гучність.

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Крім того, сучасні глядачі мають значно більший вибір контенту, ніж попередні покоління. Якщо раніше аудиторія могла обирати серед обмеженої кількості телеканалів і програм, то тепер доступні сотні каналів, стримінгових платформ і тисячі фільмів. Через складніші сюжетні лінії глядачам важливо не пропускати навіть окремих реплік.

Деякі учасники опитування пояснили, що субтитри допомагають їм не втрачати важливі деталі історії. Один із респондентів зазначив, що без тексту може неправильно зрозуміти сюжет або пропустити інформацію, яка впливає на подальший розвиток подій.

Інші опитані розповіли, що вмикають субтитри через особливості сприйняття інформації. Зокрема, додаткова текстова підтримка може бути корисною людям із СДУГ, аутизмом або труднощами слухової обробки.

Водночас для частини молоді це просто звичка. Дехто дивиться фільми та серіали паралельно з іншими справами — наприклад, гортаючи стрічку в телефоні. Субтитри допомагають не втрачати зміст навіть тоді, коли увага відволікається від екрана.

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